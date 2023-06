Festival de Música da Póvoa de Varzim faz estreia mundial de obra do ucraniano Valentin Silvestrov

four sacred chants resulta de uma encomenda do festival, cuja 45.ª edição decorre de 7 a 29 de Julho.

A próxima edição do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, a decorrer de 7 a 29 de Julho, vai fazer a estreia absoluta de four sacred chants, obra do compositor ucraniano Valentin Silvestrov, encomendada pelo próprio festival.

O anúncio foi feito esta tarde, na Póvoa de Varzim, na apresentação da programação da 45.ª edição do festival, que também será marcada pela estreia do Ensemble Contemporâneo da Póvoa de Varzim, dirigido pelo maestro Nuno Coelho.

A estreia em Portugal do agrupamento coral Vox Clamantis, a Orquestra de Câmara de Colónia, dirigida por Christoph Poppen, as sopranos Arianna Savall e Rachel Fenlon, e a violinista Antje Weithaas são alguns dos protagonistas da programação, que se estende por diferentes locais do concelho e que inclui o 15.º Concurso de Composição da Póvoa de Varzim, além de contar com o jazz do quarteto do saxofonista Ricardo Toscano.

A obra de Valentin Silvestrov que terá estreia na Póvoa de Varzim foi composta ao longo do último ano, já depois da invasão da Ucrânia pelas tropas russas, em Fevereiro de 2022, que levou o compositor a refugiar-se em Berlim.

Ao longo da escrita desta nova obra, e segundo a organização do festival, Silvestrov "referiu por várias vezes que as palavras começavam a faltar pelo estado em que a guerra deixou o seu país" e que, por isso, darão lugar à música.

O compositor ucraniano nascido em Kiev em 1937 foi perseguido durante a era soviética, pela capacidade de reflexão e pela resistência da sua música à violência e ao totalitarismo.

Silvestrov é um dos mais elogiados compositores contemporâneos pela crítica internacional, desde a sua revelação no Ocidente, no final da década de 1960, por iniciativa do compositor e regente italiano Bruno Maderna.

O 45.º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim (FIMPV) abre no dia 7 de Julho com a tradicional conferência do musicólogo Rui Vieira Nery. A sessão conta com o pianista Rodrigo Teixeira, vencedor do Prémio Jovens Músicos 2023, num concerto que assinala os 150 anos do nascimento de Rachmaninov.

A soprano Arianna Savall, com Peter Johansen e o agrupamento Hirundo Maris, abrem a programação de concertos a 8 de Julho, com o programa A Rosa do Mar, que conta com poetas catalães, escandinavos e portugueses, entre os quais o poveiro Aurelino Costa.

No dia 12, estreia-se em Portugal a soprano Rachel Fenlon que se acompanha a si mesma ao piano. Fenlon interpretará Winterreise (Viagem de Inverno), de Schubert.

Dois dias mais tarde, o agrupamento coral estónio Vox Clamantis, especialista em canto gregoriano e polifonia medieval, proporcionará "um dos concertos mais aguardados desta edição", segundo a organização do festival, que sublinha a sua proximidade à "tradição coral existente na Póvoa".

Na sua estreia portuguesa, o Vox Clamantis interpretará, entre outras peças, Drei Hinterkinder aus Fatima (Os três pastorinhos de Fátima), de Arvo Pärt.

O compositor barroco Johann Sebastian Bach merecerá a atenção da Orquestra de Câmara de Colónia, em 15 de Julho, numa abordagem que combina o violoncelo de Anja Lechner e o acordeão de Goran Stevanovich. O programa incluirá ainda obras da compositora russa Sofia Gubaidulina.

O concerto do 15.º Concurso de Composição da Póvoa de Varzim acontece a 16 de jJlho, com o novo Ensemble Contemporâneo da Póvoa de Varzim. Para a organização, trata-se de "um grande passo [...], a concretização de um sonho, de uma visão: a criação de um ensemble com músicos excepcionais dirigido por Nuno Coelho, maestro convidado da Orquestra Gulbenkian e principal da Orquestra do Principado das Astúrias".

O programa, além das peças a concurso, incluirá Ravel, Ibert e Ysaye, e também 4 Miniaturas Ibéricas, de Francisco Coll, "obra colossal inspirada em Portugal e Espanha e pela primeira vez tocada no nosso país", explica o festival.

Actuações do Woodpeckers Quartet, do pianista Zoltán Féjérvári, vencedor do Concurso Internacional de Montréal, da violinista Antje Weithaas, em dois recitais (a solo e com o pianista Thomas Hoppe), e da Orquestra Metropolitana de Lisboa, com o maestro Pedro Neves e a pianista Sasha Stychkina, vencedora do Concurso Internacional Marguerite Long, em 2019, são outras propostas que antecedem o fecho do festival.

O concerto de encerramento, a 29 de Julho, conta com a Orquestra Gulbenkian, dirigida por Valentyn Uryupin e tendo como solista a pianista Viktoria Postnikova, num programa que conjuga obras de Rachmaninov e Stravinsky.