PP e Vox vão governar comunidade de Valência e negoceiam pactos em 135 municípios

A 40 dias das eleições legislativas antecipadas por Pedro Sánchez depois da derrota nas regionais de Maio, as negociações entre o Partido Popular e a extrema-direita do Vox avançam a bom ritmo para formar governos locais. Esta terça-feira, os dois partidos fecharam o primeiro pacto de governo autonómico depois das eleições (e segundo de sempre), com o pré-acordo para dividir o poder na Comunidade Valenciana. Mais uma vez, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, fugiu a perguntas sobre a política de pactos com o Vox, evitando comentar o sucesso valenciano.

