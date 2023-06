O velódromo “secreto” do Porto é a nova casa do PortoBeerFest

O antigo velódromo Dona Amélia II, hoje conhecido como Jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis, transforma-se durante alguns dias na casa do PortoBeerFest, cuja sétima edição se realiza entre os dias 14 e 18 de Junho — a organização prevê que o festival nacional de cerveja adopte para os próximos anos esta localização "secreta", com entrada pela Rua de Adolfo Casais Monteiro.

"Este é também o ADN de um evento que desde 2016 vem ajudando a abrir o milenar mundo da cerveja ao grande público", sublinha o PortoBeerFest a propósito do novo palco do evento, que durante os últimos anos esteve no Palácio de Cristal e na Alfândega do Porto.

Para além do novo recinto, a outra grande novidade é mesmo uma área de cervejeiras designada de Históricas, Clássicas e Familiares, onde se apresentam "cervejeiras com mais de 600 anos, cervejeiras em que a propriedade se mantém cem por cento no universo de uma família ao longo dos tempos ou cervejeiras clássicas que fazem parte da propriedade de um estado como património nacional colectivo". "Com esta operação ambiciosa pretende-se posicionar o evento para um novo ciclo de crescimento e notoriedade do ponto de vista de abrangência e conhecimento do consumidor e numa visão mais ampla e de projecção internacional", escreve a organização em comunicado.

Aos grandes destaques das cervejeiras do Porto e sua área metropolitana (Burguesa, Lupum, MadamLL, Tough Love, Sovina, Colossos ou D’Os Diabos, Deuses do Malte, Fds, Opo74, ou os projectos colaborativos Catraio e FMTG) juntam-se referências como a Musa, Letra, Dois Corvos, 8.ª Colina, Maldita, Post Scriptum ou Barona.

Aos projectos mais recentes e que rapidamente atingiram elevado reconhecimento como Ophiussa, Fermentage, a coimbrã Epicura, Açor, de Arganil ou a aveirense 12 Marias, a organização OG&ASSOCIADOS acrescenta este ano cervejeiras dos Países Baixos, Escócia, República Checa, Hungria, Espanha, Noruega, Inglaterra e Bélgica.

Pela primeira vez, o PortoBeerFest recebe o certificado de evento sustentável com a atribuição do Sê-lo Verde do Fundo Ambiental.