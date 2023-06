Feira do Alvarinho de Monção quase duplica área e pode gerar até 1,6 milhões de euros

A área da Feira do Alvarinho de Monção, entre 30 de Junho e 2 de Julho, quase duplica este ano, sendo que a Câmara estimou um retorno financeiro, "só no evento" de até 1,6 milhões de euros.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Monção, António Barbosa, adiantou que o investimento municipal na realização da feira é de 400 mil euros e que os "indicadores recolhidos pela autarquia permitem estimar que, durante os três dias do evento, só no recinto da feira, no Parque das Caldas, o retorno financeiro para os expositores possa ser multiplicado, no mínimo, três ou quatro vezes, entre os 1,2 e os 1,6 milhões de euros".

"Sem contar com tudo o que tem a ver com a restauração fora da feira, com a hotelaria, cafés, comércio local. O investimento do município é replicado por muitas vezes nos três dias da feira", sublinhou.

O autarca social-democrata adiantou que, em 2022, a feira "ultrapassou, em três dias, os 100 mil visitantes", número que a autarquia espera manter e até aumentar, no último dia, 2 de Julho, com a actuação dos Xutos e Pontapés.

A Feira do Alvarinho de Monção "volta a bater, pelo segundo ano consecutivo, novo recorde no número de expositores, com a presença de 36 produtores da sub-região Monção e Melgaço".

António Barbosa realçou ainda o aumento, quase para o dobro da área do evento, com um total de 20 mil metros quadrados, para permitir melhor fruição e "circulação do público no espaço da feira, montado na zona ribeirinha de Monção, no distrito de Viana do Castelo.

A ampliação do recinto "tem como finalidade reforçar as condições aos expositores e garantir novos espaços de lazer e descanso, assegurando, também, uma circulação mais fluida dos milhares de pessoas esperadas".

"Criamos uma área, com mil metros quadrados, onde as pessoas possam descontrair, dando mais comodidade. A área central da feira também foi alargada. Houve um cuidado de aumentar brutalmente as áreas de utilização e circulação da feira", especificou.

Além dos produtores de Alvarinho da sub-região Monção e Melgaço, a 26.ª edição da Feira do Alvarinho vai contar com a presença de 20 tasquinhas, uma zona para os expositores de fumeiro, doçaria tradicional e artesanato, e a restauração, que "passa de seis para quatro restaurantes, mas com o mesmo número de lugares".

Dos quatro restantes, "dois vão apresentar pratos típicos do concelho, sobretudo o Bacalhau à Monção, da autoria do chefe Vítor Sobral, e o cordeiro à Moda de Monção, conhecido localmente como Foda à Monção".