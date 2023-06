A maior feira de artesanato está de volta a Lisboa: as artes com que se cose a FIA

Nove dias para mostrar com que linhas se cosem as artes tradicionais de Portugal e do mundo. De 24 de Junho a 2 de Julho, na FIL.

É a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa. Mas o estatuto não dá tréguas ao tear: a cada edição, a FIA - Feira Internacional do Artesanato não promete menos do que uma experiência única.

Nas palavras de Carla Borges Pita, gestora da feira, é mesmo “a” oportunidade de “os artistas e os amantes da cultura tradicional se encontrarem, num espaço de partilha de conhecimento e de experiências que levam os visitantes numa verdadeira viagem multicultural, dentro e além-fronteiras”.

Com a montra desdobrada por 30 mil metros quadrados e 500 expositores, alinhada pelas tradições das várias latitudes sem esquecer os tons da contemporaneidade, a feira dedica o primeiro pavilhão às artes de Portugal Continental e Ilhas, contando nesta 35.ª edição com um número recorde de municípios presentes (nas contas da organização, um aumento na ordem dos 50%), apostados em promover não só a cultura do território, mas também em estimular o capital turístico de cada região.

A ideia não é só ver e/ou comprar: com a premissa de que é no conhecer e no experimentar da arte que está o ganho, são desfiados momentos de bordados ao vivo e workshops que vão da costura ao tricô, passando pelo burel e por trabalhos em escamas de peixe.

De Portugal para o mundo vai um passo. Cuba, Tunísia, Brasil, Colômbia, Senegal, Zimbabué, Marrocos, Mali, Equador, Congo e Peru são apenas alguns dos 30 países convidados a representar as cores e culturas das suas bandeiras no Pavilhão 2.

A complementar a volta ao mundo, no Pavilhão 3, há gastronomia servida entre tasquinhas e restaurantes, degustações, jogos tradicionais para famílias, dança, folclore, animação musical e, até, “a alegria dos Santos Populares com as habituais sardinhas assadas e o arraial”, detalha a nota de imprensa.

Promovida pela Fundação AIP em colaboração com o IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, a FIA realiza-se na FIL - Feira Internacional de Lisboa entre 24 de Junho e 2 de Julho, das 15h às 22h (sexta e sábado, até às 23h). O pavilhão da gastronomia está aberto a partir das 12h30, respeitando os mesmos horários de encerramento dos espaços anteriores. A entrada custa 8€ (4€ para crianças dos 11 aos 15 anos e seniores; grátis até aos dez anos). Mais informações em www.fialisboa.fil.pt.