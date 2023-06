Número de alunos aumenta pela primeira vez em mais de dez anos

Há mais 15 mil alunos no ensino não superior. Número de crianças no pré-escolar subiu, assim como o de adultos em ofertas de educação e formação.

Do ensino pré-escolar ao secundário, a educação ganhou mais de 15 mil alunos num ano em Portugal. É a primeira vez que se regista uma subida de alunos em mais de uma década. No ano lectivo de 2021/ 2022, estavam inscritos 1.586.230 estudantes no país. Devido sobretudo à quebra da natalidade, a tendência era de queda no número de alunos já desde 2008/2009 (quando mais de dois milhões de alunos estavam inscritos). De acordo com os dados preliminares publicados no site da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) consultados pelo PÚBLICO, o aumento aconteceu sobretudo no pré-escolar, que somou quase oito mil crianças a mais.

No ano lectivo em análise, estavam inscritos no pré-escolar 259.041 alunos, o que representa uma subida de 7981 crianças, para precisar. De acordo com a directora da Pordata, Luísa Loura, não houve nenhum pico de nascimentos que justifique o “aumento enorme”, pelo que a explicação possível para a subida estará na abertura de mais salas, explica em declarações ao PÚBLICO.

“Penso que terá mesmo que ver com a decisão da Assembleia da República de tornar o pré-escolar universal. Para isso acontecer, tinha de haver capacidade instalada para todas as crianças. Eventualmente também poderá ser resultado de muitas crianças refugiadas que terão ficado no pré-escolar”, explica Luísa Loura.

O PÚBLICO contactou o Ministério da Educação para esclarecer que razões podem justificar os aumentos nos vários níveis de ensino, mas não obteve resposta.

A concretização da universalização do ensino pré-escolar é um dos compromissos na área da educação de infância. Há sete anos, o então ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou o alargamento do pré-escolar para as crianças de quatro anos de idade e, a partir de 2018/2019, para as de três anos.

A universalização obriga o Estado a garantir vagas gratuitas para todas as crianças inscritas. Contudo, este objectivo, que deveria ter sido alcançado em 2020, ficou a meio caminho. O primeiro Governo de António Costa universalizou o acesso ao pré-escolar para as crianças de quatro e cinco anos, deixando de fora o grupo dos três anos.

A directora da Pordata destaca ainda outro dado relevante para a análise comparativa: o número de estudantes no 1.º ano foi em 2021/ 2022 maior do que o dos anos de escolaridade seguintes e cresceu em relação ao ano lectivo anterior – o que não representa uma tendência, pelo contrário. “Há um aumento em relação ao ano anterior de quase 7500 alunos. No 1.º ciclo, a diferença ao todo não é muito grande”, explica (a diferença total no 1.º ciclo é de cerca de 3784 alunos a mais).

Os dados dos nascimentos de crianças com idades para frequentar o 1.º ano de escolaridade não justificam esse aumento. O mesmo sucede com o número de menores filhos de imigrantes que chegaram a Portugal nos últimos anos. “Não houve nenhuma alteração, não está dentro do expectável. Para o 1.º ano, não encontrei nada que me explicasse o aumento.”

Formação de adultos a crescer

Quanto aos adultos, os números são animadores: os inscritos em ofertas de educação e formação também aumentaram. “Acho bastante positivo ter havido uma maior aposta na educação de adultos. A população adulta portuguesa tem uma escolarização muito baixa. É preciso atrair os adultos para avançarem na sua escolarização e isso não é fácil. Aqui conseguiu-se”, abona Luísa Loura.

No total, em 2022 estavam 70.977 adultos matriculados, a maioria nos cursos de educação e formação de adultos (EFA), cujo número cresceu em todos os ciclos de estudo, ao contrário dos processos RVCC – Reconhecimento, validação e certificação de competências –, a modalidade líder do programa Novas Oportunidades lançado por José Sócrates, que diminuiu.

“Lembro-me de que houve muito financiamento para estas formações. Estes são cursos da responsabilidade do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e os bons resultados estão à vista”, refere ainda Luísa Loura. "Conseguir que um adulto faça um curso é um esforço muito grande, porque, por vezes, têm de se deslocar a sítios que não são perto de casa, têm muitas horas de trabalho e, portanto, as ofertas também têm de corresponder às expectativas de quem as vai fazer."

Os mais de 70 mil alunos adultos inscritos representam 5,3% do número total de alunos matriculados nos ensinos básico e secundário (1.327.189) e metade do aumento registado de um ano para o outro.

De acordo com os dados preliminares da DGEEC, a grande maioria dos alunos frequenta o sistema de ensino estatal, com o ensino privado (quer independente ou dependente do Estado) a reunir não mais que 21% dos alunos matriculados. É no ensino secundário que se concentra o maior número de inscritos no ensino privado (mais de 98 mil dos 336.470 alunos).