Se a Rosalía e o Primavera fossem dos anos '90 eram assim, lo-fi e chiptune

Numa altura em que qualquer smartphone filma em alta-definição (e são muitos os que vimos durante os concertos), o P3 entregou-se ao charme lo-fi de uma câmara de vídeo hi8. Na décima edição do Primavera Sound, no Porto, o P3 apontou a câmara com cassete, dos anos 1990, a quem actuou — ​Rosalía, Pet Shop Boys, Tokischa, Le Tigre, entre outros —, desviando-a muitas vezes para quem assistiu nas primeiras filas dos cinco palcos do festival.

Todos os efeitos contidos nas imagens pertencem ao amplo leque que a própria câmara tem incorporados e foram accionados durante a rodagem, e não em pós-produção. Umas mensagens no OLX depois, a fita estava digitalizada. E o resultado pode ser visto em qualquer smartphone.