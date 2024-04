Especial Liberdade: o mini-doc da Kioskzine revela outros olhares de Abril

Para celebrar uma grande data – os 50 anos do 25 de Abril – a zine fotográfica Kioskzine lançou uma edição extraordinária, Especial Liberdade, composta por quatro volumes, cada um contendo o trabalho de quatro fotógrafos portugueses que registaram as primeiras horas e dias do pós-revolução: são eles Rui Mendes e Sérgio Valente, do Porto, e Carlos Gil (já falecido) e Guilherme Silva, em Lisboa.

A acompanhar essa publicação, a videógrafa do PÚBLICO Teresa Pacheco Miranda, que integra a Kioskzine, realizou um mini-documentário que dá a conhecer o percurso e a experiência no terreno, no dia da revolução e nos que se seguiram, de cada um dos fotógrafos – excepto Carlos Gil, que é, no filme, representado pelo filho, Daniel Gil, que alude às memórias do pai.

A apresentação do projecto decorreu a 18 de Abril, no Fórum Maia, onde a exposição de fotografia permanecerá até 12 de Maio, com a curadoria de Paulo Pimenta (fotojornalista do PÚBLICO) e José Farina, co-fundadores da Kioskzine. A exposição dos trabalhos dos fotógrafos, onde foi apresentado o mini-documentário, pode ser vista no mesmo local; a mesma migrará, a 18 de Maio, para Lisboa, onde ficará ao abrigo do Imago, no espaço da associação CC11, até 22 de Junho.