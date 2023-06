Putin como Estaline. É esta a única “equivalência”

1. “A ordem veio do mais alto nível de poder do Kremlin. Era também brutalmente simples: rebentem com a barragem”, escreveu o historiador britânico Guy Walters no Independent de Londres, há dois dias. A ordem veio de Estaline. Foi dada em Agosto de 1941. Era a forma mais fácil e mais bárbara de conter o avanço das tropas nazis na região ucraniana de Zaporijjia. Calcula-se que tenham morrido entre 120 mil e 180 mil pessoas.

