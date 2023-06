Segunda na TV: Lisboa em marcha e mergulhos num jardim secreto

CINEMA

Eu, Tonya

TVCine Emotion, 11h55

Um drama biográfico, em estilo mockumentary, escrito por Steven Rogers e realizado por Craig Gillespie. Margot Robbie encarna Tonya Harding, patinadora que vê a carreira desabar por causa de um escândalo. O filme ganhou um dos três Óscares para que foi nomeado: melhor actriz secundária para Allison Janney, no papel de mãe da atleta.

O Império do Sol

Cinemundo, 20h05

Com base no romance autobiográfico de J.G. Ballard, Steven Spielberg filma a história de um rapaz inglês cuja vida se transforma no dia em que os japoneses invadem Shangai. Jim (Christian Bale) é internado num campo de concentração, mas a sua vivacidade e irreverência acaba por restituir aos outros prisioneiros a dignidade perdida. O filme foi nomeado para seis Óscares em 1988, o ano em que O Último Imperador de Bertolucci levou nove estatuetas.

Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo

TVCine Top, 21h30

Quim Roscas, que sempre viveu em Curral de Moinas e nunca conheceu o pai, fica a saber que, afinal, é o único filho e herdeiro de um magnata de Cascais recentemente falecido. Entusiasmado, ele e o amigo Zeca Estacionâncio seguem para a capital cheios dos sonhos que o dinheiro pode comprar.

Dirigida por Miguel Cadilhe e escrita por Henrique Cardoso Dias e Frederico Pombares, esta comédia continua as aventuras de 7 Pecados Rurais, realizado em 2013 por Nicolau Breyner, por sua vez uma adaptação das personagens criadas e interpretadas pelos comediantes João Paulo Rodrigues e Pedro Alves em Telerural.

Viagem a Lisboa

RTP2, 23h28

Wim Wenders ensaia uma viagem poética por Lisboa, cruzada com uma reflexão sobre a natureza do cinema, sobre o valor da imagem e do som. Phillip Winter (Rüdiger Vogler) é um sonoplasta alemão que acede ao pedido de um amigo, realizador de cinema, para se deslocar a Lisboa para ajudar a acabar um filme. Winter não encontra o amigo mas descobre uma cidade fascinante e dedica-se a gravar os seus sons, cruzando-se com uma série de personalidades portuguesas, como os elementos dos Madredeus ou o cineasta Manoel de Oliveira.

DOCUMENTÁRIO

Guillaume Néry, Surpreendente

Odisseia, 13h24

Baleias-de-bossa, tartarugas, tubarões-martelo e paisagens aquáticas de tirar a respiração – não fosse o guia desta viagem Guillaume Néry, multi-recordista e campeão mundial de mergulho livre. O atleta francês leva-nos ao que descreve como “o seu jardim secreto”, situado na ilha de Moorea, na Polinésia Francesa. Não se trata só de admirar a beleza da biodiversidade. É também uma imersão de alerta para o impacto que as alterações climáticas estão a ter no recife de coral e, por consequência, em todo o ecossistema.

ENTRETENIMENTO

Marchas Populares de Lisboa

RTP1, 21h08

Ligação directa à Avenida da Liberdade, em Lisboa, para seguir o desfile que, a par dos casamentos de Santo António – também acompanhados hoje pela RTP1 ao longo do dia –, constitui o ponto alto das festas juninas alfacinhas. Todos os bairros querem levar para casa o troféu de melhor marcha popular e esmeram-se nos arcos, na música, nas coreografias. No ano passado, venceu a Madragoa, seguida no pódio por Alcântara e Alto do Pina. Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato conduzem a emissão.

MÚSICA

Alta Fidelidade

RTP1, 3h18

Os GNR são os convidados deste episódio do programa dedicado à música portuguesa. No Estúdio 1 da Valentim de Carvalho, na companhia de Vasco Palmeirim, Rui Reininho, Toli César Machado e Jorge Romão vasculham memórias que remontam aos anos 1980 e partilham histórias de canções, concertos e bastidores. São também surpreendidos por músicos, influenciados por eles, que tocam ao vivo versões de temas seus.

INFANTIL

Rainbow High

Panda Kids, 20h

Começa a segunda temporada da série de animação criada por Michael S. Anderson, em que as famosas bonecas ganham vida e mostram todo o seu talento e glamour, enquanto estudantes na escola de artes Rainbow High.