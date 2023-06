Montenegro acredita que país será capaz de criar mais riqueza e oportunidades

O líder do PSD assumiu concordar com o Presidente da República sobre a capacidade do país de "gerar riqueza" e de “mais oportunidades para os jovens”. Já o líder da IL, Rui Rocha, aproveitou a metáfora do corte dos “ramos mortos” que contaminam a árvore para reiterar a necessidade de mudar de Governo.

No final das cerimónias do 10 de Junho, no Péso da Régua, Luís Montenegro disse estar alinhado com Marcelo Rebelo de Sousa. “"Quero corroborar o que disse o Presidente da República, acredito muito no futuro de Portugal. Tenho esperança de que seremos capazes de gerar mais oportunidades, de criar mais riqueza e fixar os nossos jovens", afirmou Luís Montenegro, escusando-se a comentar as cartas trocadas com o primeiro-ministro, António Costa, a propósito da intervenção dos serviços de informações na recuperação do computador de um ex-adjunto de João Galamba.

O líder social-democrata disse só querer falar de "temas muito importantes" para o país. "Hoje, quero dizer que vale a pena acreditar em Portugal. O país pode e deve saber que o PSD não desiste de Portugal. O líder do PSD quer ser primeiro-ministro, mas não é para preencher nenhum capricho, é para dar mais desenvolvimento ao país", afirmou.

Rui Rocha, a partir da sede do partido no Porto, não deixou passar em branco a imagem usada pelo Presidente sobre o corte dos ramos mortos. “Se entendermos estes ramos que é preciso cortar como ministro, é verdade que temos o ministro João Galamba que há muito não devia estar no Governo”, disse o líder da IL, defendendo que “há vários ramos deste Governo que não têm condições”. Como exemplo, apontou a ministra da Agricultura e o ministro dos Negócios Estrangeiros.

O líder dos liberais reiterou a necessidade de mudar de Governo. “A árvore está contaminada, mais do que a poda que o Presidente recomenda, o que precisamos é de uma árvore nova”, defendeu Rui Rocha, para quem “o PS o Governo são uma espécie de erva daninha que ocupa tudo, que seca o país e o impede de crescer”.

Esta leitura da metáfora usada pelo Presidente não foi partilhada pelo dirigente socialista Porfírio Silva ao considerar que o discurso de Marcelo não foi sobre a conjuntura actual. “Como o próprio senhor Presidente da República disse, o discurso do 10 de Junho não foi um discurso sobre a actualidade, não foi sobre o dia-a-dia, foi sobre os grandes desafios do país”, respondeu, depois de questionado os "ramos mortos" a que se referiu o Presidente.

O membro do secretariado nacional do PS preferiu saudar a mensagem de “mobilização, unidade, persistência e continuidade" do Presidente. “O senhor Presidente da República, não se referindo às questões circunstanciais, mas referindo-se ao longo prazo, referindo-se ao essencial, àquilo que faz com que todos nos sintamos orgulhosos de ser portugueses, transmitiu a mensagem importante, que é sempre uma mensagem importante para um país enfrentar aquilo que tem que fazer. E é essa mensagem de mobilização, de unidade, de persistência, de continuidade, que o PS saúda vivamente e penso que marcou este 10 de Junho”, considerou Porfírio Silva.

Questionado sobre o facto de Galamba ter sido vaiado nas cerimónias, Porfírio lembrou as diferenças de opinião em democracia. “Penso que devemos hoje seguir o exemplo do senhor Presidente: focarmo-nos na mensagem global que é uma mensagem de unidade, de mobilização de todos os portugueses. Todos sabemos que, felizmente, estamos num país democrático, e portanto, não temos todos a mesma opinião sobre todas as matérias. Ainda bem que é assim, se tivéssemos todos a mesma opinião, ou alguns não pudessem manifestar a mesma opinião, isso é que seria mau”, afirmou.