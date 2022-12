Iniciativa Liberal anuncia moção de censura ao Governo. PSD quer Costa no Parlamento

Liberais consideram que existe um “clima generalizado de incompetência e irresponsabilidade”. PSD pede debate de urgência para a próxima semana e exige presença do primeiro-ministro.

A Iniciativa Liberal (IL) anunciou esta quinta-feira que vai apresentar uma moção de censura ao executivo, no seguimento da demissão do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. O PSD não partilhou da mesma iniciativa dos liberais e preferiu pedir um debate de urgência na Assembleia da República onde o primeiro-ministro deve dar as explicações que faltam sobre o caso.

Paulo, Rangel, primeiro vice-presidente do PSD, teceu duras críticas ao Governo: "Desfaz-se rapidamente diante dos nossos olhos. “Não se trata de casos e casinhos, trata-se vícios originais, que são de origem, só podem ser assacados ao primeiro-ministro e à sua capacidade para liderar o Governo”, disse Rangel, recorrendo à mesma expressão – “vícios originais” – usada ontem pelo Presidente da República.

Em declarações na sede do PSD no Porto, o dirigente nacional falou em “Governo paralisado”, envolto na “rivalidade entre ministros candidatos à sucessão de António Costa que se defrontam em comunicados”.

Lembrando que se vive uma crise devido à inflação e que os portugueses vivem dificuldades, Rangel considerou que o executivo está em desagregação. “O Governo desfaz-se rapidamente diante dos nossos olhos em guerras de alecrim e manjerona”, afirmou, reforçando que não se trata de um caso isolado: “Há um padrão de instabilidade na governação, há um problema estrutura de degradação e definhamento do Governo".

Apontando o dedo ao primeiro-ministro e ao Governo – que “perdem a autoridade política e moral” – Rangel focou-se também no ministro das Finanças. “Por duas vezes Fernando Medina fez uma escolha pessoal [de Alexandra Reis] para a presidência NAV e depois para a sua equipa. Não esquecemos o caso Sérgio Figueiredo. O ministro das Finanças tem respostas por dar”, desafiou.

Moção de confiança ou de censura?

Questionado sobre se o PSD se juntará à moção de censura anunciada pela Iniciativa Liberal, Rangel lembrou que houve legislativas em Janeiro deste ano. "Houve eleições há nove meses, se o Governo está fragilizado a precisa de renovar a sua confiança da AR, deve apresentar uma moção de confiança", disse, sublinhando que o PSD tem "uma postura de sentido de estado". "O país não pode andar em eleições. Neste momento, o fundamental é chamar o primeiro-ministro à responsabilidade", rematou.

Na justificação para a moção de censura, o presidente da IL João Cotrim de Figueiredo considerou que paira um "clima generalizado de incompetência e irresponsabilidade" e que o Governo mostrou, nestes nove meses, uma "arrogância crescente de uma maioria absoluta que se acha dona do poder absoluto".

"Este estado de coisas não pode continuar", disse, acrescentando que "quem não acompanhar a IL na aprovação desta moção de censura será conivente, cúmplice com o Estado a que o país está a ser conduzido por este Governo em desagregação".

Também os candidatos à liderança da IL reagiram à demissão de Pedro Nuno Santos. Rui Rocha afirmou numa publicação no Twitter que o ministro “esteve errado desde o princípio” e atirou-se ao primeiro-ministro por causa das injecções à TAP.

“O fanático era ele [Pedro Nuno Santos] e o tempo demonstrou-o. Cai devido ao envolvimento numa trapalhada indecorosa relacionada com a TAP, mas o principal responsável por desbaratar milhões dos portugueses continua no Governo. O seu nome é António Costa”, disse, numa publicação no Twitter.

Já a candidata Carla Castro criticou o ex-ministro, também nas redes sociais, por deixar "uma dívida pesada", sem ter resolvido "nenhum problema" e considerou que "continua o problema principal: o primeiro-ministro e a sua governação". Para a deputada da IL, as "demissões sucessivas" do executivo são "desvarios socialistas", num momento em que "precisamos de um Governo capaz, escrutínio e um Estado onde faz falta", acrescentou.

Do lado do CDS, Nuno Melo, defendeu que o Presidente da República deve dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas na sequência das sucessivas demissões no Governo, a última das quais o ministro das Infra-estruturas Pedro Nuno Santos.

“O ciclo socialista terminou, o governo está esgotado, o país está novamente num pântano, o que põe em causa o normal funcionamento de instituições básicas do regime. Pelo que o CDS apela ao senhor Presidente da República para dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas, devolvendo a palavra aos portugueses para resolverem esta crise política”, sustentou Nuno Melo em comunicado.

O líder centrista lembrou que desde que tomou posse em Março passado, o primeiro-ministro “vem substituindo ministros e secretários de Estado em média superior a um por mês” ao mesmo tempo que o Governo “soma casos graves, por vezes com relevância criminal e de promiscuidade institucional, à razão quinzenal”. “Por muito menos, caíram outros governos em Portugal”, declarou.​

Já Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro e actual presidente da câmara da Figueira da Foz, declarou na Rádio Observador que, com "estas broncas", "o que era natural é que o Governo se demitisse" e considerou que o Governo é “atingido politicamente, todo ele” devido à saída de Pedro Nuno Santos.

Mas deixou também uma palavra de apoio ao ex-ministro ao afirmar que, enquanto autarca, tem "a melhor impressão do trabalho de Pedro Nuno Santos” e que este "continua a ter condições" para se posicionar como líder do PS no futuro.