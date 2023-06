Marcelo recupera tema da dissolução e alerta que “é sempre possível” mudar “pessoas” e “ideias”

Presidente da República chegou mais cedo do que o previsto ao Peso da Régua, esteve em contacto com moradores nas ruas e admitiu que a dissolução da AR nesta altura tinha mais custos do que vantagens.

Com o centro da cidade cortado ao trânsito e já com visível presença dos militares, o Presidente da República chegou ao Peso da Régua mais de seis horas antes do previsto para verificar, no terreno, os preparativos para as comemorações do Dia de Portugal, actuando no seu estilo habitual – conversas com moradores nas ruas, um copo de vinho à mesa de um restaurante e muitas selfies. O discurso do 10 de Junho não será sobre conjuntura, segundo avisou os jornalistas numa das várias declarações que fez à comunicação social ao longo do dia. Mas, nesta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa não deixou de recuperar o tema da dissolução da Assembleia da República, o que não acontecia desde a comunicação ao país desde o início de Maio, e de avisar Governo (e oposições) de que “é sempre possível” fazer mudanças “de pessoas” ou de “ideias”.