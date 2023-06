O “melhor do turismo” de Odemira e Alentejo: há feira em Milfontes este fim-de-semana

A Feitur, Feira de Turismo do Sudoeste Alentejano com o concelho de Odemira em destaque, anima este fim-de-semana Vila Nova de Milfontes. O foco é no turismo de natureza, com muitas actividades.

"Actividades na natureza, gastronomia, cultura, desporto e animação". Eis os "pontos fortes" da Feitur, a feira de turismo do Sudoeste Alentejano, com epicentro no concelho de Odemira, ou não decorresse, até dia 11 de Junho, em Vila Nova de Milfontes, uma das maiores atracções turísticas da costa alentejana e do concelho.

A feira decorre junto ao estuário do Rio Mira e, adianta a autarquia de Odemira, "aposta na promoção do concelho de Odemira e do Sudoeste Alentejano como destino privilegiado para o turismo activo e de natureza"

Pela feira, podem ser visitados os espaços de "unidades de alojamento e de empresas de animação turística, restaurantes, exposição de produtos agro-alimentares, artesanato local". No programa, promete-se ainda "muita animação", entre provas gastronómicas e música.

Foto Na Feitur, este fim-de-semana CM Odemira

Em destaque, as Experiências do Mira, "actividades gratuitas que irão permitir o baptismo ou contacto com diversas modalidades" – para prolongar as experiências há também a possibilidade de optar pelas que são pagas. Há "passeios de barco no rio Mira, stand up paddle, kayak, surf, baptismo de mergulho, canoagem, passeios de burro e pónei, caminhadas, jiu-jitsu, zumba, pilates, ténis e futebol de praia, insufláveis, bungee e trampolins".

Em matéria de comidas, o Espaço Showcooking garante momentos de cozinha ao vivo, e provas, claro: gelado artesanal pelo chef João Mabi; O Chefe Sou Eu pela Associação Tic-Tac, Do Mar ao Prato - A revolução das Algas por Vanessa Andrade, da Escola Profissional de Odemira, da Casa do Lagar e dos restaurantes A Escola de Alcácer do Sal, pelo chef Henrique, e Porto das Barcas.

Ainda no programa, destaca a câmara em comunicado, a apresentação do Fool Gin e a degustação de produtos Alma da Nossa Gente, além de provas de licores da Casa 7, de vinhos da Adega Monte Branco e de cocktails de medronho pela Associação para a Promoção do Medronho – Arbutus.

O evento, que teve um primeiro momento musical com uma arruada logo na quinta à noite e se prolonga até domingo à noite, incluiu ainda um colóquio sobre turismo cultural e criativo no concelho de Odemira, na sexta-feira.

Foto Na Feitur, este fim-de-semana CM Odemira

Sábado e domingo, a música não vai faltar: Ruído à Portuguesa, os Grupos Corais da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes e As Moças da Vila, Groovin Train e Dj Pan Sorbe (sábado) e um concerto com os Deixa Róla (domingo) estão entre os artistas.

A Feitur é organizada pela câmara municipal de Odemira, em parceria com o Turismo do Alentejo e Ribatejo.