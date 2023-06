Descoberta uma nova espécie de abelha em Portugal

Não é fácil encontrá-la. Quando está a voar, a nova espécie de abelha descrita em Portugal parece um pontinho cinzento à volta de flores. A agora designada Hoplitis halophila tem apenas cinco milímetros e foi encontrada no Sul de Portugal e de Espanha.

Foi Ian Cross que descobriu esta nova espécie de abelha em 2022. O entomologista gosta de observar as flores e a sua curiosidade levou-o a questionar os pequeninos pontos cinzentos que estava a ver nessas observações no campo. “Parecia-me que era algo distinto”, relembra ao PÚBLICO.

Para se certificar de que era mesmo algo novo, contactou um outro especialista em abelhas. Chegou depois a confirmação: era, de facto, uma espécie nova de abelha, a Hoplitis halophila. A descrição da nova espécie foi agora publicada num artigo na revista científica Entomologist’s Monthly Magazine.

“As abelhas desta espécie são minúsculas! Quando estão a voar, parecem pequenos pontos cinzentos desenfreados à volta de flores cor-de-rosa”, descreve Ian Cross sobre a observação da Hoplitis halophila.

O seu habitat são os pântanos salgados, que têm muita humidade e plantas herbáceas – as tais flores cor-de-rosa. Como só foi vista neste habitat, é provável que seja muito restrita na sua distribuição. Até agora, apenas foi encontrada no Sudeste de Portugal e no Sudoeste de Espanha. Em Portugal, foi avistada perto de Vila Real de Santo António e na área de Castro Marim. Já em Espanha, foi vista na área de Huelva.

Foto Nova espécie foi descoberta em 2022 DR

Ainda não é possível saber qual o estado de conservação da Hoplitis halophila. “A abelha é tão nova para a ciência que não tem ainda um estatuto de conservação”, assinala o entomologista.

Com a descoberta desta nova abelha, há agora 713 espécies em Portugal continental. Ian Cross alerta para os perigos que estes insectos enfrentam: “Tal como em todo o mundo, as abelhas em Portugal estão a sofrer ameaças devido à destruição de habitat.” Mesmo assim, diz que as abelhas de Portugal não estão tão ameaçadas como as dos países do Norte da Europa, onde a agricultura intensiva usa uma grande quantidade de pesticidas e fertilizantes de acordo com o entomologista, que foi um dos autores da lista de espécies de abelhas em Portugal publicada em 2018.