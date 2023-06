Detalhe ganha Gala de Vinhos do Tejo e Cartaxo entra no clube dos grandes brancos

O Detalhe Reserva branco 2021, da Adega Cooperativa do Cartaxo, destacou-se como vinho de excelência e quer ombrear com os grandes brancos. O tinto de excelência foi o Quinta de Santo André Reserva.

Lançado apenas em Março, quando desde Janeiro já havia vinhos a serem distinguidos em concursos por todo o mundo, o Detalhe Reserva branco de 2021, da Adega Cooperativa do Cartaxo, já acumulou várias medalhas, sendo a mais recente a que lhe foi atribuída na Gala dos Vinhos do Tejo. O enólogo Pedro Gil está satisfeito com a harmonia que conseguiu neste vinho e tem a ambição de que o Detalhe pode ombrear com os grandes brancos.

“O meu receio era o equilíbrio da componente vegetal com os taninos da madeira e a acidez, mas foi muito bem conseguido”, assume o enólogo da Adega Cooperativa do Cartaxo. Até porque “o Detalhe, tanto tinto como branco, é o projecto mais recente” da cooperativa. “Só foi lançado em Março e, como se sabe, em Janeiro já há concursos. Felizmente, têm sido muitos prémios nacionais e internacionais”, acrescenta Pedro Gil, assumindo que este Detalhe pode “ombrear com os grandes brancos”.

Para os seus pares, pelo menos, parece estar a subir a esse degrau. O projecto Detalhe foi apresentado pela primeira vez a 20 de Março de 2023 no Tejo a Copo, evento que decorreu no Convento de São Francisco, em Santarém. O lançamento oficial à imprensa aconteceu duas semanas depois, a 4 de Abril de 2023, no restaurante Descobre, em Belém, em Lisboa. E em menos de dois meses, acumulou já cinco prémios: Grande Ouro no Concurso International Award Virtus 2023, Ouro nos concursos Vinos Bacchus 2023, Concorso Enologico Internazionale Città Del Vino 2023 e 1.º Concurso de Vinhos Alumni ESAS, e agora este Prémio Excelência Vinhos do Tejo 2023 (melhor vinho branco) no Concurso de Vinhos do Tejo 2023.

Uma entrada triunfal no mundo dos vinhos que Pedro Gil enquadra através do perfil do vinho: “É muito fora da caixa, foge um bocadinho ao que temos vindo a fazer. É um vinho a partir de Arinto e Sauvignon Blanc em partes iguais e vinificadas à parte, fermentadas em barricas de carvalho francês de 500 litros, novas, durante cerca de três semanas, estagiando cerca de quatro meses.”

“Sendo castas com uma riqueza ácida forte, para dar uma proporção certa entre acidez e vegetal era preciso atingir a harmonia perfeita, o que conseguimos”, continua o enólogo. “Sendo um vinho com 50/50, o Sauvignon é mais marcado, ficando o sabor a fruta tropical, com espargos e maracujá”, desenvolve. “Puxou um pouco pela fruta, mas harmonizou muito bem as castas. É muito intenso na boca, ganha mais vida e sente-se toda a fruta, acidez e estrutura”, conclui, acrescentando que foram produzidas 7500 garrafas.

Já para a Adega Cooperativa do Cartaxo, o projecto Detalhe representa uma aposta ambiciosa, porque se trata de “um passo para outro patamar da adega”, um de excelência.

Ganhar prémios em concursos significa que o caminho traçado pela cooperativa foi bem escolhido. Esta estratégia de criar vinhos de patamar mais alto é, por isso, para continuar, e a adega, afirma o enólogo, vai lançar novos vinhos, centrados nas castas Fernão Pires e Arinto.

Os prémios da Gala dos Vinhos do Tejo

A Gala dos Vinhos do Tejo, promovida pela Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVR Tejo) premiou 71 vinhos da região, em quatro categorias: Excelência (2), Grande Ouro (9), Ouro (36) e Prata (24). Além Detalhe Reserva branco 2021, destacou-se acima de todos o Quinta de Santo André Reserva tinto 2019, o outro prémio de excelência do evento que decorreu na noite de 3 de Junho.

A edição deste ano trouxe também dois novos prémios para homenagear a casta-rainha do Tejo, ambos colhidos pela Quinta da Lagoalva: o de Melhor Fernão Pires do concurso, atribuído ao Grande Reserva Fernão Pires 2021, e o de Melhor Campo do Tejo Fernão Pires, ganho pelo Campo do Tejo Fernão Pires 2022.

A gala foi marcada ainda por distinções, além dos vinhos, a pessoas, a empresas, a infra-estruturas, a eventos e a fotografias da região.

Individualmente, David Ferreira, da Companhia das Lezírias, foi considerado o Enólogo do Ano, com o Prémio Carreira a ser atribuído não a uma, mas a duas pessoas: Teresa Schönborn, da Casa Cadaval, e José Lobo de Vasconcelos, da Quinta do Casal Branco. A lista completa de premiados está disponível no website da CVR Tejo.