O escritor Itamar Vieira Junior volta a indagar o passado do Brasil

Itamar Vieira Junior tem um novo romance depois do sucesso de Torto Arado. O escritor esteve em Lisboa a lançar Salvar o Fogo (Dom Quixote) chegado há semanas às livrarias.

Esta obra foi publicada ao mesmo tempo no Brasil e em Portugal. "Mais uma vez, tendo o mundo rural por cenário, Itamar Vieira Junior indaga o passado do Brasil naquilo (e que é muito, como se verá adiante) que dele subsiste nas suas estruturas sociais, continua a querer ver nelas ‘os ossos da História’, como disse em conversa com o Ípsilon aquando da sua recente passagem por Lisboa. A entrevista foi conduzida pelo crítico José Riço Direitinho e é o tema de capa do Ípsilon desta semana. Aqui podem ler a entrevista e a recensão.

Às livrarias portuguesas chegou Guerra (ed. Livros do Brasil), um dos manuscritos perdidos (e achados) de Louis-Ferdinand Celine. Já se contou a mirabolante história do aparecimento destes manuscritos nas páginas do PÚBLICO, agora o jornalista e crítico literário Mário Santos regressa a ela com outro ponto de vista e já depois de lido este romance.

O filósofo italiano Davide Sisto, professor investigador nas universidades de Trieste, Pádua e Turim, conversou com a jornalista Ana Maria Henriques a propósito de Fantasmas Digitais – Imortalidade, Memória e Luto na Era das Redes Sociais (ed. Zigurate). Defende que atingimos "um tipo de ubiquidade graças às tecnologias digitais" e que esta ubiquidade tem, também, uma manifestação na morte. Podem ler a entrevista no Leituras, o site do PÚBLICO dedicado aos livros.

Pedro Mexia é o autor da peça de teatro Suécia, que esta semana se estreou no Teatro Nacional de São João, no Porto. O Ípsilon já a viu e falou com o dramaturgo e com o encenador Nuno Cardoso. "Com diálogos espirituosos, referências culturais e citações literárias q.b., e os ataques e réplicas entre as personagens a sucederem-se ao ritmo acelerado de uma partida de pingue-pongue", escreve o jornalista Luís Miguel Queirós. Continuar a ler aqui.

Imperdível parece ser Pêndulo, o novo espectáculo de Marco Martins que este sábado se estreia no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro (na versão impressa do Ípsilon está escrito que a estreia é hoje, as nossas desculpas). A jornalista Inês Nadais tem acompanhado o trabalho do encenador e cineasta com "não-actores oriundos de 'comunidades fragéis' e a que o sistema dá pouca ou nenhuma voz". Aconselho vivamente a leitura desta reportagem.

Lisboa Mesma Outra Cidade (Ghost Editions) é um livro de fotografia e ensaios que nos dá a ver Lisboa, ou, se se quiser, várias Lisboas. O crítico José Marmeleira escreve sobre ele nesta edição do Ípsilon.

Entre 13 e 25 de Junho, o Teatro do Bairro Alto, Lisboa, é a casa de OU.kupa, um ciclo dirigido por Piny que se propõe inscrever na História da dança estilos que costumam ficar à porta das salas. O jornalista e crítico Gonçalo Frota falou com a curadora.

O jornalista Pedro Rios falou com Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never ou OPN)sobre o seu trabalho há 13 anos, em 2010. Agora, antes do concerto de terça-feira em Lisboa, voltaram a ter uma conversa! É outro dos temas deste Ípsilon onde o jornalista e crítico Nuno Pacheco nos dá também a conhecer o trabalho de Milhanas que se estreou em 2021 com uma canção e lança agora o seu primeiro álbum.

E depois temos as críticas habituais: aos discos de Paul Simon; Birds Are Indie e Foo Fighters; às estreias de cinema Homem-Aranha; Marlowe; The Quiet Girl e Terra de Deus; e aos livros O Polaco e Colchão de Pedra.

Por fim, as crónicas de António Guerreiro e de Ana Cristina Leonardo.

Ao longo da vida, Mário Dionísio, um dos intelectuais mais marcantes do século XX português, foi alimentando um diário. O 4.º volume de Passageiro Clandestino vai de 1974 a 1980 e o crítico e historiador António Araújo escreveu sobre ele no P2. Podem ler aqui: Os dias de Dionísio: "Mil pequeninas coisas".

