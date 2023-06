Temos de falar sobre a Suécia de Pedro Mexia: uma peça de ideias

Quando outros jovens da sua idade chegavam tarde à revolução, enfrentavam crises de fé, alimentavam as juventudes partidárias ou se deixavam fascinar pelas ciências ocultas, Pedro Mexia cismava com a Suécia, um poderoso mito que acompanhou a sua infância nos anos 70, composto não apenas pelo invejado modelo político de uma social-democracia que parecia ter encontrado o equilíbrio ideal entre liberdade e igualdade, mas alimentado também pelos filmes de Ingmar Bergman e a música dos Abba, o ténis de Björn Borg e as fintas de Strömberg no Benfica, a que talvez se possam somar a intrépida Pipi das Meias Altas ou o exuberante cozinheiro sueco dos Marretas.

