No Primavera Sound, podes testar drogas ou pedir ajuda psicológica. Onde?

Pela primeira vez, a Kosmicare vai estar no Primavera Sound, no Porto, a partir desta quinta-feira, para ajudar quem tiver dúvidas sobre drogas (e as quiser testar e reduzir riscos) ou saúde; precisar de preservativos, lubrificantes, kits de sniff; estiver em situação de crise psicológica ou numa bad trip.

É uma intervenção “full spectrum”, explica Cristiana Vale Pires, da associação sem fins lucrativos, disponível sem qualquer custo, que vai estar disponível para quem precisar nos próximos dias de festival. E como funciona?

Como é e onde está o espaço Kosmicare?

Num contentor à entrada da zona do Palco Bits, que está devidamente sinalizado.

Que serviços posso encontrar?

É uma “estrutura versátil”, diz Cristiana Vale Pires. Há um serviço de “testagem de drogas psicoactivas, sensibilização sobre drogas, igualdade de género, testes de alcoolemia, material para consumo mais seguro, preservativos”.

O espaço tem também “uma área de intervenção psicológica relacionada com o uso de substâncias psicoactivas, violência de género, discriminação sexista, ou até com com a própria experiência do festival: há pessoas que ficam ansiosas por causa da confusão, das luzes, da hiperestimulação”.

Em que dias e horário funciona?

A Kosmicare vai estar no festival nos dias 8, 9 e 10, entre as 16 horas e as 6h da manhã.

A que horas posso fazer testagem de drogas?

A partir das 18 horas começa a recolha de amostras para testes, que deverá funcionar até à meia-noite. Basta deixar a amostra e a equipa faz a análise. O tempo pode variar consoante o número de amostras para testagem, mas a Kosmicare informa a que horas poderá ser levantado o resultado.

Como é que a Kosmicare me pode ajudar?

A intervenção propriamente dita depende de cada caso: por exemplo, se houver agressores, a Kosmicare pode ajudar numa ponte com a polícia “se a pessoa assim quiser”. Mas o auxílio passa pelo apoio psicológico e a gestão “no pico da crise”.

“Tentamos ver como é que a pessoa vai sair do festival, se vem alguém buscá-la, se precisa de ir ao hospital, e também damos encaminhamento — dando a conhecer equipas noutras cidades e países [que possam ajudar numa situação que precise de seguimento]”, explica.

Como devo proceder se precisar da ajuda da Kosmicare?

Em primeiro lugar, indo ao espaço da Kosmicare. Lá, encontrarás “um espaço e uma equipa preparada para dar apoio emocional e psicológico”. “Temos algumas condições para dar privacidade e espaço para a pessoa se organizar”, refere Cristiana Vale Pires.