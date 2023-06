Sozinhos, os robôs de IA não conseguem limpar os nossos oceanos. Mas podem ajudar

Aparentemente, de um dia para o outro, acabámos por coexistir com a inteligência artificial. Está a fazer fotografias falsas do Papa, a assustar o mercado de acções com falsas quedas e a ajudar-nos com os nossos problemas emocionais. Mas há quem se pergunte se não haverá melhores utilizações para a tecnologia:

Apesar de ter a intenção de ser engraçado, este texto levanta uma questão interessante: Será que a IA pode ajudar os robots a apanhar plástico dos oceanos? Ou ajudar a resolver outros problemas prementes, como as alterações climáticas?

Embora os modelos linguísticos de grande dimensão - a base de ferramentas como o ChatGPT - tenham sido o centro das atenções nos últimos tempos, os algoritmos de IA já estão a ser utilizados na luta contra as alterações climáticas, o declínio da biodiversidade e a poluição. "A maior parte da IA não é vistosa", afirma David Rolnick, co-fundador e presidente da organização sem fins lucrativos Climate Change AI. Rolnick descreveu em pormenor cinco utilizações da tecnologia neste domínio:

Não pode ser a tecnologia a chegar e a salvar o dia. Tem de ser uma combinação de pessoas com ferramentas tecnológicas, pessoas com experiência no terreno e comunidades que são afectadas pela tecnologia.

-Tratamento de grandes conjuntos de dados para transformar em informação útil, incluindo a análise de imagens de satélite para detectar indícios de desflorestação.

-Melhorar as previsões, como a previsão da procura de energia e do fornecimento de energias renováveis para as redes eléctricas.

-Optimização de sistemas complicados, para reduzir a energia necessária para aquecer e arrefecer edifícios ou tornar os processos industriais mais eficientes.

-Acelerar a modelação climática.

-Acelerar as descobertas científicas, como a sugestão de melhores materiais para baterias para acelerar a experimentação.

Os algoritmos de IA já estão a ser amplamente utilizados, incluindo - sim - nos esforços de limpeza dos oceanos (até existem robôs). Mas embora a IA tenha tornado o processo eficiente e autónomo, existem limitações.

O projecto Ocean Cleanup é provavelmente uma das iniciativas mais bem financiadas e conhecidas no domínio do plástico marinho. Desenvolveu uma ferramenta de IA para detectar e mapear objectos de plástico no mar, a fim de distribuir melhor os recursos de limpeza.

Entretanto, a Open Ocean Engineering, uma empresa start-up sediada em Hong Kong, desenvolveu o Clearbot, um pequeno robô movido a energia solar que pode recolher lixo e limpar derrames de óleo em cursos de água urbanos. Capaz de recolher até 200 quilos de detritos por missão, utiliza a IA para registar e classificar os resíduos recolhidos.

Mas mesmo que os algoritmos funcionem na perfeição, a forma como se opta por utilizá-los é importante - há muitos problemas bem documentados com estes projectos. O Ocean Cleanup, por exemplo, simplesmente reinventou a pesca de arrasto, mas para o plástico. Isso acarreta riscos para a vida oceânica e para a biodiversidade - precisamente o que se está a tentar salvar.

Segundo as suas próprias estimativas, dezenas de milhares de pequenas criaturas marinhas, como crustáceos, peixes, medusas e lulas, podem ficar presas nas redes, mesmo quando o sistema é utilizado na sua velocidade mais lenta.

Durante as primeiras 12 viagens do seu sistema de redes de arrasto à Grande Mancha de Lixo do Pacífico, a The Ocean Cleanup apanhou 193.832 kg de plástico e 667 kg das chamadas capturas acessórias, que consistem maioritariamente em peixes, tubarões, moluscos e tartarugas marinhas.

Dezenas de milhares de pequenas criaturas marinhas, como crustáceos, peixes, medusas e lulas, podem ficar presas nas redes de um robô

Embora seja muito mais plástico do que vida marinha, há uma análise de custo-benefício a considerar. Além disso, as enormes redes são rebocadas por navios movidos a gasóleo, o que torna o processo extremamente intensivo em carbono.

Uma questão ainda maior é que estes esforços mal estão a fazer mossa no problema. Todos os anos, pelo menos 14 milhões de toneladas de plástico vão parar ao oceano. Ao ritmo actual, prevê-se que, em 2050, o plástico pese mais do que os peixes nos ecossistemas. De acordo com o seu painel de dados, a The Ocean Cleanup apanhou até agora cerca de 3300 toneladas deste material.

Em última análise, um tratado global juridicamente vinculativo, como o que esteve a ser discutido em Paris esta semana, fará a maior diferença para o problema do plástico, atacando-o na origem e não remediando os sintomas. "O mais difícil na tecnologia é ouvir o que é necessário e construir o que é necessário, e não o que pensamos que é necessário", diz Rolnick.

"Não pode ser a tecnologia a chegar e a salvar o dia. Tem de ser uma combinação de pessoas com ferramentas tecnológicas, pessoas com experiência no terreno e comunidades que são afectadas pela tecnologia."

A IA está a ajudar noutros locais. A National Grid ESO, o operador do sistema de electricidade da Grã-Bretanha, está a utilizar a IA para duplicar a precisão das suas previsões de procura de electricidade, permitindo uma melhor integração das energias renováveis.

Rolnick tem estado envolvido na criação de ferramentas para sensores automatizados de insectos para ajudar a acelerar e expandir a recolha de dados sobre a biodiversidade em todo o mundo. O resultado já foi enorme: no Panamá, o sistema ajudou os entomologistas a identificar 100 espécies que eram novas para a ciência.

A moral da história é que a inteligência artificial não vai resolver magicamente os nossos problemas, e a opção futurista nem sempre é a mais eficaz. Mas, utilizada de forma inteligente e sensível, a aprendizagem automática pode ser aproveitada para reforçar o poder das pessoas na batalha para salvar o planeta.