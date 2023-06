P24. O dia em que João Galamba perdeu: o regresso de Pedro Nuno e as contradições na chamada do SIS

O secretário de Estado Adjunto de António Costa confirmou no Parlamento que falou com o ministro João Galamba a 29 de Abril, na noite em que um ex-adjunto levou um computador com informação classificada do Ministério das Infra-estruturas, mas assegurou que o “reporte” da retirada do portátil ao Serviço de Informações de Segurança (SIS) “não decorreu” de nenhuma “sugestão” ou “orientação” de membros do Governo, incluindo de si próprio. Neste P24, a directora adjunta do PÚBLICO Marta Moitinho Oliveira analisa ainda as audições de Pedro Nuno Santos e João Leão na Assembleia da República.

