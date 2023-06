Festas populares, banda desenhada e um festival de mimos para entreter a família

FESTAS

Vieira da Silva em Festa

13 de Junho

Na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva (Lisboa), o convite é para entrar num Mundo Bicho. A festa comemora os 115 anos do nascimento da pintora Maria Helena Vieira da Silva abraçando também a história romântica da artista com o pintor Arpad Szenes e evocando, nesta edição, a “constante estranheza do mundo”.

Com leituras, concertos, cinema, visitas guiadas, oficinas, exposições, mercado e feira do livro de ilustração na cesta, o encontro está marcado para terça, das 10h às 20h, e tem entrada gratuita.

Corpo de Deus/Coca de Monção

7 a 11 de Junho

Numa festa que celebra a identidade e etnografia do povo de Monção, o destaque vai para o combate entre S. Jorge, cavaleiro do Bem, e a Coca, dragão do Mal.

No alinhamento, além da Procissão Solene, do Souto Spring Festival, da performance de fogo Fire Dragons, do Cortejo Etnográfico das Freguesias e do espectáculo La Gran Tempesta, que junta luzes, música e confetti numa espécie de globo de neve à escala real, há arruadas, bombos, fanfarras, marionetas, ilusionismo, jogos tradicionais e ateliês para famílias.

A entrada é livre, com excepção para o Souto Spring Festival (10€).

TEATRO

Mundeu

11 a 25 de Junho

O Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, em Algés, volta a receber a peça de teatro para bebés a partir dos seis meses e famílias.

Centra-se nos mundos que cada ser transporta, todos válidos na sua diferença: “uns muito grandes, outros mais pequeninos; uns coloridos, outros nem tanto; uns cheios de coisas, outros cheios de personalidade”, detalha a sinopse.

Uma produção da Companhia de Actores, com encenação de Sara Rebello da Silva e interpretação de Afonso Lagarto e Brienne Keller. Domingos, às 11h, com bilhetes a 7,50€.

FESTIVAIS

XVIII Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja

2 a 18 de Junho

Para a edição da maioridade, o festival centrado na nona arte e organizado pela Câmara Municipal de Beja recheia o cartaz com 17 exposições apostadas em mostrar o “ecletismo e diversidade” dos traços.

No lote de convocados estão nomes como Anabel Colazo, André Pereira, Carlos Páscoa, Maurício de Sousa, Paulo Borges, Pedro Massano, Ricardo Leite, Toupeira, Rúben Pellejero ou Zanzim. O programa paralelo desenha-se entre sessões de autógrafos, lançamentos, conferências, oficinas, os habituais “concertos desenhados” e ainda um mercado composto por cerca de 70 editores.

Na Casa da Cultura de Beja, com entrada livre. Mais em bejabd.com.

BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora

6 a 11 de Junho

A deixar lastro por vários espaços da cidade eborense, a 16.ª edição da bienal alinha criações de especialistas na matéria como as Marionetas do Porto, Teatro de Ferro, Red Cloud Teatro de Marionetas, Gigabombos do Imaginário, Alex Barti, Bonecos de Santo Aleixo, PédeXumbo, Stephen Mottram, Partículas Elementares, Compagnie Pelele ou El Bechin.

No total, são 27 companhias de uma dezena de países e perto de uma centena de actuações, a que se juntam uma exposição e um seminário. O programa detalhado está disponível em www.bime.pt.

Momi - Festival Internacional de Teatro Físico Algarve

8 a 11 de Junho

Espectáculos, workshops, uma residência artística, uma conferência de homenagem ao mimo francês Marcel Marceau no âmbito do centenário do seu nascimento e a presença de mais de 60 artistas nacionais e internacionais.

É nestes moldes que se apresenta a segunda edição do festival organizado pelo JAT - Janela Aberta Teatro, que assenta arraiais em vários espaços (convencionais e inusitados) da cidade de Faro, com um programa para todas as idades. Grátis a 15€.

Foto Con su Permiso do Mimo Tuga DR

OFICINAS

DiSomNário

11 de Junho

Joana Araújo e Tiago Oliveira convidam os mais novos a criar um dicionário de novos sons e imagens. Entre canções, jogos e brincadeiras, nasce um projecto onde “tudo o que parece direito vai ficar ao contrário”, avisa a sinopse.

Na Casa da Música do Porto, domingo, às 10h e às 11h30. O bilhete custa 12€ (criança + adulto).

Cantigas e Brincadeiras do Brasil

10 de Junho

Dinamizada pelo músico Alex Lima, a oficina inspira-se nas “danças, cantos, ritmos, brinquedos e brincadeiras” da cultura brasileira.

Destinada a maiores de seis anos, decorre no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, sábado, às 11h. A participação tem um custo associado de 10€.

PASSEIOS

Rider - Passeio de Automóveis e Motos Clássicas

9 a 11 de Junho

Com mais de 80 participantes – de Portugal e também de Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Países Baixos –, a caravana organizada pelo Museu do Caramulo e que, à sua passagem, faz as delícias de miúdos e graúdos, complementa a passeata de três dias com visitas ao museu, a uma colecção privada de automóveis e a uma oficina de competição, a subida da mítica Rampa do Caramulo, uma feira de automobilia e um jantar temático no Caramulo Experience Center.

O programa detalhado está disponível em www.rider-caramulo.com.

Foto Rider - Passeio de Automóveis e Motos Clássicas Joel Araújo

Passeios de Galeão em Alcácer do Sal

10 de Junho a 9 de Setembro

De leme apontado ao estuário do Sado e à baía de Setúbal, e com a possibilidade de avistar flamingos, cegonhas e outras espécies residentes, o passeio a bordo do galeão Pinto Luísa parte do cais da margem sul e dura o dia inteiro.

O próximo está marcado para sábado, 10 de Junho, das 9h às 20h, e requer inscrição prévia no Posto de Turismo de Alcácer ou através de turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt, tendo um custo de 25,70€ (12,70€ até 12 anos).

Quem não conseguir lugar neste, tem mais oportunidades na agenda: 23 de Julho, 5 e 27 de Agosto e 9 de Setembro.