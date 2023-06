Coldplay plantaram cinco milhões de árvores e reduziram 47% das emissões em digressão ecológica

A banda britânica comprometeu-se com uma digressão mais ecológica e parece estar a cumprir. Os Coldplay agradeceram à equipa e aos fãs por terem ajudado no cumprimento dos objectivos ambientais.

Antes de iniciarem a digressão Music of The Spheres, os Coldplay comprometeram-se com algumas metas ambientais para reduzir em 50% a pegada de carbono em relação à digressão Head Full of Dreams 2016-17. Os dados relativos aos primeiros 12 meses de uma digressão mundial que passou por Coimbra em Maio revelam que houve uma diminuição em 47% das emissões de CO2 e foram plantados cinco milhões de árvores.

“Quando anunciámos pela primeira vez a digressão Music of The Spheres, esperávamos torná-la o mais sustentável possível e reduzir as nossas emissões de carbono (na produção do concerto, nas viagens da banda e da equipa)”, pode ler-se no site oficial da digressão., num comunicado divulgado na passada sexta-feira.

Embora a banda não tenha conseguido cumprir o objectivo de reduzir as emissões de carbono em 50% em comparação com a última digressão, acredita que “este é um bom começo”. No entanto, refere que “ainda há espaço para melhorias”.

“Agora que estamos no segundo ano da digressão, começamos a organizar todo o espectáculo (áudio, luzes, lasers, etc.) a partir de um sistema de baterias eléctricas que nos permite usar 100% da energia renovável da maneira mais eficiente possível”, referiu a banda. A par destas alterações, os Coldplay revelam que têm usado, sempre que possível, “veículos eléctricos e combustíveis alternativos” para a deslocação do equipamento e da equipa, como forma de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa.

A banda inglesa tinha prometido plantar um árvore por cada bilhete vendido para os concertos e financiar projectos de plantação. Até ao momento, já foram plantados cinco milhões de árvores.

O grupo revelou ainda que a taxa média de devolução das pulseira de LED se fixou nos 86%, 95% dos concertos tinham pontos para os fãs encherem gratuitamente as suas garrafas de água e que 3770 refeições e 73 kg de produtos do catering de turismo foram doados aos desalojados.

A banda criou a app Coldplay para mediar a sua pegada ecológica e para incentivar os fãs a circularem em meios de transporte mais sustentáveis, sendo que quem o fizesse receberia um desconto promocional.

No site oficial, foi ainda feito um agradecimento à equipa e aos fãs que ajudaram no cumprimento destas metas ao usarem as bicicletas eléctricas e as pistas de dança cinética para alimentar as baterias do palco e ao utilizarem meios mais sustentáveis para se deslocarem para os espectáculos.

John E. Fernández, da MIT ESI (Environmental Solutions Initiative), referiu que estas iniciativas dos Coldplay são um “passo importante e substantivo em direcção a uma nova era onde eventualmente se possa alcançar eventos musicais neutros em carbono”.

A digressão passou, em Maio, pelo Estádio Cidade de Coimbra e continuará a correr mundo até Outubro.