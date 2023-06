João criou uma app para denunciar estacionamentos proibidos. Até a polícia usa

O engenheiro quer acabar com o estacionamento ilegal, mas diz que a app “não tem espírito delator”. Depois de fotografar o carro e pôr a localização é enviado um email à polícia.

Sempre que saía de casa João Pimentel Ferreira não via praticamente mais nada a não ser carros mal estacionados. Em Lisboa, encontrar viaturas em segunda fila e na passadeira deixavam-no de tal forma frustrado que decidiu desenvolver, nos tempos livres, uma aplicação para denunciar este tipo de infracções à polícia e, idealmente, acabar com o problema.

“Um dia li um artigo num jornal que dizia que a polícia municipal de Lisboa aceitava queixas por email de cidadãos que tiravam fotografias aos carros. Pensei: porque não usar uma app para agilizar este processo?”, conta em entrevista ao P3.

A ideia começou em 2017, mas desde então, a Denúncia de Estacionamento já sofreu algumas actualizações. Segundo o engenheiro electrotécnico de computadores, a plataforma está a fazer com que a polícia emita autos de multa mais rapidamente, mas o estacionamento indevido na cidade continua.

João afasta a ideia de vigilantes. “A app não tem qualquer espírito delator, mas o mero incentivo à cidadania no respeito pelos direitos dos peões e dos demais utilizadores vulneráveis do espaço público”, assegura. É gratuita e existe tanto para Android como para IOS.

A par disto, adianta João, funciona de forma bastante simples: o menu inclui campos de preenchimento com as informações que vigoram nos autos. Primeiro o denunciante terá de escrever qual é o modelo, marca e matrícula da viatura que está mal estacionada, seguido da data e hora, concelho e rua onde está parada. Por fim, o tipo de ocorrência.

Foto João Pimentel Ferreira

Foto João Pimentel Ferreira

Estacionamentos nos passeios, ciclovias, rotundas, lugares para pessoas com deficiência, em cima da linha amarela ou pontes são algumas das opções. É também possível denunciar um carro que não deixou espaço para outros circularem.

“As infracções vão sendo acrescentadas e as novas esquadras da polícia também”, adianta o engenheiro de 42 anos. No total, e caso tal se verifique, o denunciante pode seleccionar até quatro diferentes infracções por veículo.

Como a polícia não aceita denúncias anónimas, o denunciante terá de colocar o nome, morada e número de identificação civil na app, contudo, assegura João, os dados não são guardados. Do lado do denunciado, também não existe qualquer dado pessoal a não ser a matrícula.

Depois disto, a aplicação vai gerar uma mensagem com estas informações e, a partir da localização, detecta quais as esquadras mais próximas. A pessoa escolhe a que quiser e envia um email com a mensagem gerada automaticamente para a caixa de correio das autoridades.

Segundo João, nos últimos tempos, a plataforma tem sido utilizada com mais frequência, inclusive pela polícia que a usa “para fazer a detecção da morada, localização, modelo e tipologia”. “Em vez de [os agentes] enviarem email para policia, enviam para eles.”

Neste momento existem mais de 13034 denúncias registadas na aplicação e estão à vista de todos no mapa da plataforma. Embora tenha sido criada para resolver um problema, João sabe que a continuidade da app pode vir a ser ameaçada por uma “decisão judicial ou administrativa”, pelo que não faz planos para o futuro.

Por outro lado, agora que a Denúncia de Estacionamento está criada, passa os tempos livres a desenvolver uma outra app que apelidou de No meu Bairro. O projecto é semelhante à plataforma Na Minha Rua, da Câmara Municipal de Lisboa, mas funciona para todo o país denunciando problemas na via pública, como buracos nas estradas, e avisando as autarquias.