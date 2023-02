P24. Podemos não cobrar e regular o estacionamento dentro das nossas cidades?

Neste P24 ouvimos a especialista em mobilidade Paula Teles e os representes das posições do “Sim à EMEL”, Rui Simão, e do “Não à EMEL”, João Paulo Santos.

Este domingo, a freguesia de Benfica vota num referendo local inédito em Lisboa. Os moradores vão poder dizer se concordam ou não com a regulação do estacionamento por parte da Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) e a cobrança do mesmo através do recurso a parquímetros. Neste P24 ouvimos a especialista em mobilidade Paula Teles e os representes das posições do "Sim à EMEL", Rui Simão, e do "Não à EMEL", João Paulo Santos.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.