Rede Expressos reforça operação para o Verão e Jornada da Juventude

Operadora de transportes rodoviários aumentará número de carreiras a nível nacional e internacional. Segunda parte do plano de mobilidade da JMJ será apresentado na próxima semana.

A Rede Expressos revelou nesta segunda-feira que vai reforçar a sua oferta de serviços para dar “melhor resposta ao aumento de procura expectável para o período do Verão, que este ano terá um aumento substancial em função da realização da Jornada Mundial da Juventude [JMJ]”.

Neste sentido, a empresa acrescentou que vai “reforçar a sua extensa rede de trajectos em Portugal e ligações a Espanha, França, Suíça e Bélgica com a oferta de novos destinos e mais frequências”.

Desde esta segunda-feira, a Rede Expressos aumentou a sua oferta para o Algarve, designadamente com a introdução de um novo percurso diário entre Sintra e Faro, passando por Cascais, Almada e Albufeira. Este será um dos trajectos que disponibiliza bilhetes promocionais desde que adquiridos nos canais digitais: myRNE, site www.redeexpressos.pt e quiosques.

Já a nível internacional, a Rede Expressos, “em parceria com o operador espanhol Alsa, vai reforçar as ligações diárias de Portugal para Cadiz, Jerez de la Frontera, Algeciras, Martigny e Sion”.

“Nos meses de Julho e Agosto, a Rede Expressos aumenta as frequências diárias Lisboa-Paris, Lisboa-Sevilha, Faro-Sevilha, Lisboa-Madrid, Porto-Madrid, Lisboa-Bruxelas e Porto-Santiago de Compostela, passando a ter 10 serviços por semana entre Lisboa e Nice, quatro semanais entre Porto e Paris, três entre Braga/Porto e Nice e outros três entre Lisboa/Porto e Sion”, foi revelado em comunicado

Para alguns destes trajectos internacionais, como o Porto-Madrid e Faro-Sevilha, vão ser criadas tarifas promocionais a partir dos nove euros, Lisboa-Sevilha a partir de 16 euros e o Lisboa-Madrid desde 20 euros.

A empresa não explica se contratou novos motoristas ou se vai aumentar a rede com os actuais. Recorde-se que o Metro Lisboa de Lisboa revelou recentemente que não conseguiu contratar motoristas de autocarros que pudessem minimizar os efeitos das obras que tem em curso.

Outras notícias têm dado conta que o aluguer de autocarros está esgotado devido à elevada procura para os dias da JMJ, que terá lugar em Lisboa de 1 a 6 de Agosto deste ano.

Segundo a empresa VTM, que está a elaborar para o Governo o Plano de Mobilidade e Transporte da JMJ, são esperados em Lisboa na altura da jornada 1,2 milhõs de visitantes, entre peregrinos e outros que se vão deslocar à capital devido ao evento

Cerca de 200 mil (17%) já estarão na cidade de Lisboa desde o início do evento, 500 mil (42%) virão em transporte público regular, 200 mil (17%) virão em 4000 autocarros e 300 mil (25%) utilizarão o transporte individual, o que, neste caso, implica mais 125 mil carros a circular e a estacionar na cidade.

Estes números foram revelados durante a apresentação da primeira fase do plano a 5 de Abril. Segundo revelou ao PÚBLICO José Sá Fernandes, nomeado pelo Governo como coordenador do Grupo de Projecto para a JMJ, a segunda parte do plano será apresentado na próxima semana. Nessa altura será conhecido onde vão ficar estacionados os milhares de autocarros e de viaturas ligeiras.

Segundo revelou a agência Lusa no passado sábado, os funcionários da Carris vão receber mais 10 euros por hora na semana da Jornada Mundial da Juventude mas o presidente da empresa lamentou ainda não conhecer as necessidades de transporte nem os constrangimentos.