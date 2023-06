Lula reage à ida de Taylor Swift ao Brasil com tuíte “profético” de 2018

Estrela do pop tem shows em São Paulo e no Rio de Janeiro agendados para novembro; entenda relação da artista com o PT.

A equipe do presidente Lula resgatou um tuíte de 2018 para brincar com a ida de Taylor Swift ao Brasil. A publicação sugere, em tom bem-humorado, que a pop star iria ao país caso o Presidente fosse eleito no ano passado.

A cantora, que tem shows agendados para novembro nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, e Lula protagonizam uma tese no Twitter: todos os anos em que Swift lançou um disco coincide com vitórias do PT nas urnas para o cargo da presidência do país.

Além disso, o número da sorte da cantora é o 13, o mesmo do PT. No entanto, a pop star nunca anunciou apoio ao líder petista.

Todo ano que Taylor Swift lançou um álbum, o PT saiu vitorioso das eleições.



Taylor Swift prepara lançamento do novo álbum para 2022. pic.twitter.com/BdQAmspH1z — José Norberto Flesch (@jnflesch) October 4, 2022

Essa não é a primeira vez que os swifties, como se identificam os fãs fervorosos da cantora, fazem a brincadeira. Em 2012, quando a artista lançou o disco "Red", o contexto também serviu para publicações bem-humoradas.

É nosso! Lula é oficialmente eleito Presidente da República do Brasil. ????



Lula: 3x presidente

Taylor: 3x AOTY winner pic.twitter.com/7jZ8rqvIE3 — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) October 30, 2022

Lula eleito hoje, Taylor com top 10 todinha pra ela amanhã. Seguimos vencendo pic.twitter.com/BuYsf9Olz9 — niel (@eainiel) October 31, 2022

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.