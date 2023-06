Escolas à Descoberta de Abril. “Não tinha noção do quão perto de mim estava”

À boleia do projecto Escolas à Descoberta de Abril, 25 de Abril 50 Anos, alunos entre os 14 e os 18 anos ficam a saber que a liberdade de que hoje desfrutam nem sempre existiu, que a escolaridade de hoje é uma conquista à beira de comemorar cinco décadas.

Os agrupamentos de Escolas Gardunha e Xisto, do Fundão, e de Escolas de São João do Estoril integram a iniciativa da sociedade civil — de quatro antigos estudantes do Instituto Superior Técnico — com o patrocínio do Conselho Nacional de Educação. O primeiro do interior, o segundo do litoral.

Em ambos, alunos do 9.º e do 12.º anos recolheram testemunhos de vida e preparam vídeos sobre o país que Portugal era antes do 25 de Abril de 1974. Neste trabalho, cada escola tem as suas peculiaridades. Uma reportagem para ler na íntegra no P2.