Engenheiros lançam projecto Escolas à Descoberta de Abril

É uma ideia inovadora, entre gerações, feita de baixo para cima e oriunda da sociedade civil. O objectivo é evitar o cinzentismo comemorativo de que a nossa História está recheada de exemplos, mais académicos do que vivenciais. Partiu de um grupo de engenheiros, e o PÚBLICO falou com dois dos responsáveis que, nestes dias, entre o Natal e o Ano Novo, não esmorecem no trabalho nem cedem ao torpor das festividades.