Famílias e socorristas ainda procuram vítimas do acidente de comboio na Índia

Morreram pelo menos 275 pessoas no choque de comboios de sábado, segundo os dados actualizados das autoridades. Ministro fala em problema de sinalização como causa do acidente.

Depois da operação de socorrer pessoas com vida no local do acidente de sexta-feira na Índia ter terminado, as equipas de resgate levavam este domingo a cabo a tarefa de procurar desaparecidos estre os destroços.

O acidente que ocorreu em Odisha matou pelo menos 275 pessoas (o número anterior dado pelas autoridades era mais alto, alguns corpos foram contados duas vezes) e dos 1175 feridos hospitalizados, 793 tiveram entretanto alta, diz a BBC. Foi um dos piores acidentes ferroviários de sempre na Índia.

Mas algumas pessoas continuavam este domingo à procura de familiares desaparecidos, observando o trabalho da maquinaria pesada no local. Mais de um milhar de pessoas estiveram envolvidas nos esforços de localização de vítimas, disse o Ministério da Ferrovia no Twitter, segundo a agência Reuters.

Segundo as primeiras indicações da investigação, citadas pela agência, um comboio terá saído da linha principal para um desvio que serve para comboios estacionados, onde estava parado um comboio de mercadorias. A colisão levou ao descarrilamento das primeiras quatro ou cinco carruagens do comboio – que atingiram as primeiras duas ou três carruagens de um comboio expresso que seguia a 115 km/h na direcção oposta, e que também descarrilou com o choque.

A violência do embate fez com que carruagens ficassem empilhadas e fosse difícil ter acesso a pessoas presas nos destroços. No sábado, os serviços de socorro disseram que tinham retirado todas as pessoas feridas.

Num centro de negócios perto, para onde foram levados os corpos das vítimas para identificação, juntaram-se familiares de pessoas desaparecidas, e também nos hospitais houve momentos de caos, com multidões à procura de familiares ou amigos entre os feridos.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, que enfrenta eleições no próximo ano, visitou o local do acidente, onde falou com socorristas e encontrou-se ainda com algumas pessoas que ficaram feridas. Prometeu um castigo severo aos culpados pelo acidente.

Foram entretanto anunciadas compensações: as famílias dos mortos vão receber um milhão de rupias (mais de 11 mil euros), feridos com gravidade cerca de 2200 euros e quem ficou com ferimentos ligeiros à volta de 560 euros.

O ministro da Ferrovia, Ashwini Vaishnaw, afirmou que a causa provável parecia ser uma falha na sinalização. Mais tarde disse que já era conhecida a causa e pessoas responsáveis pelo acidente, mas não deu mais informação, diz a BBC.

“A mudança no sistema de bloqueamento electrónico provocou este acidente e quem a fez e quais foram as razões serão conhecidas no final da investigação”, disse Vaishnaw à agência indiana ANI, citada no site da NBC News.

A Índia tem uma das maiores redes ferroviárias do mundo, mas a infra-estrutura tem decaído com a falta de investimento em manutenção e renovação. Nesta altura do ano, acrescenta a BBC, os comboios podem estar especialmente cheios, com muitas pessoas a viajar durante as férias escolares.