Mais de 260 mortos no terceiro pior acidente de comboio da história da Índia

Sobreviventes relatam cenário de pesadelo com carruagens empilhadas e muitas pessoas feridas com gravidade.

Um comboio de passageiros descarrilou e foi atingido por outro que seguia no sentido contrário, colidindo ainda com um outro comboio de mercadorias perto, que estava parado, deixando mais de 260 pessoas mortas e mais de mil feridas.

O número de vítimas do acidente, que aconteceu no estado de Odisha, perto de Balasore, na sexta-feira ao final do dia, pode ainda aumentar. Muitas das pessoas feridas estão em estado grave e os hospitais estavam a ter dificuldade para gerir o afluxo de vítimas.

“O hospital está cheio de pessoas feridas, Alguns estão deitados no chão”, disse um médico num hospital de Cuttak, citado pelo diário britânico The Guardian. “Muitos têm ferimentos graves. Cerca de 20 pessoas que estavam feridas e que atendi desmaiaram enquanto estava a tentar tratá-las.”

Um sobrevivente contou que estava a dormir e acordou quando a sua carruagem descarrilou. “Umas dez ou 15 pessoas caíram em cima de mim”, relatou a um canal de notícias da Índia. “Fiquei ferido na mão e pescoço. Quando saí, vi pedaços de corpos, uma perna aqui, uma mão ali.”

Foi o terceiro acidente com mais vítimas da história dos caminhos-de-ferro da Índia, disse Atul Karwal, responsável da Força Nacional de Resposta a Emergências, à agência de notícias indiana ANI.

Um dono de uma loja perto do local do acidente, Ashok Samal, contou ao Hindustan Times que estava a fechar quando ouviu um ruído ensurdecedor vindo da linha de comboio. Quando lá chegou, “havia pessoas a gritar e sangue por todo o lado”, no meio de carruagens dos comboios como que amontoadas umas em cima das outras.

“A força com que os comboios colidiram fez com que várias carruagens fossem esmagadas”, descreveu Karwal.

O primeiro-ministro, Narendra Modi, prometeu “toda a assistência possível”.

A operação de resgate, que envolveu equipas com cães e equipamento para cortar metal e libertar pessoas que estavam encarceradas, terminou entretanto no sábado, comunicou a empresa ferroviária, segundo a emissora britânica BBC, indicando que todas as pessoas que estavam presas nos destroços já tinham sido retiradas e todos os feridos transferidos para hospitais.

Além dos feridos, os hospitais receberam muitas pessoas que foram doar sangue.

Este foi o pior acidente desde 1999, quando uma colisão frontal entre dois comboios causou 285 mortes. “Como ocorreu e porquê é algo que se saberá após uma investigação exaustiva, mas à primeira vista parece ter-se tratado de um erro humano”, disse um responsável da empresa ferroviária citado sob anonimato pela estação NDTV, de Nova Deli.

O acidente, diz o diário norte-americano The New York Times, causou choque mesmo num país onde há acidentes de comboio com alguma frequência.

Em 2016, por exemplo, mais de cem passageiros morreram noutro descarrilamento no estado do Uttar Pradesh. E em 2021 registaram-se mais de 16 mil mortes em vários acidentes relacionados com comboios, incluindo pessoas colhidas ao atravessar linhas, diz ainda o jornal norte-americano, citando as estatísticas oficiais do país.

Os comboios indianos transportam mais de oito mil milhões de passageiros por ano. Nos últimos anos, tem havido mais investimento na ferrovia, mas este não tem chegado para compensar a falta de verbas das décadas anteriores.

As linhas de comboio do país percorrem uma distância de mais de 40 mil milhas, ou seja, quase 65 mil quilómetros, o que seria o suficiente, segundo o New York Times, para dar uma volta e meia à Terra.