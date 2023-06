Maddie: MP alemão diz que estão a verificar “elementos” encontrados nas buscas

A polícia portuguesa realizou a pedido das autoridades alemãs, buscas durante três dias na barragem do Arade para tentar encontrar indícios relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann.

O Ministério Público (MP) de Brunswick, Alemanha, divulgou hoje que está por determinar a ligação ao caso "Maddie" de "elementos" recolhidos durante os três dias de buscas na barragem do Arade, em Silves.

"Alguns elementos foram recolhidos no âmbito desta operação. Eles serão analisados nos próximos dias e semanas", afirmou num comunicado a procuradoria-geral de Brunswick, acrescentando que "ainda é muito cedo" para determinar se eles estão ligados ao caso.

A polícia portuguesa realizou, na semana passada, a pedido das autoridades alemãs, buscas durante três dias na barragem do Arade para tentar encontrar indícios relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann há 16 anos na praia da Luz, no concelho de Lagos, e encaminhou para a Alemanha o material recolhido.

O local em que decorreram as buscas costumava ser frequentado pelo cidadão alemão Christian Brueckner, suspeito do desaparecimento de "Maddie".

O MP alemão, citado pela agência France Presse, referiu ainda que "a investigação conduzida em Brunswick sobre o suspeito de 46 anos provavelmente continuará por muito tempo".

Christian Brueckner está a cumprir pena em Kiel (Alemanha) por outro crime. Foi também acusado em Outubro do ano passado pela justiça alemã de três crimes de violação e dois de abusos sexuais de crianças em território português, alegadamente cometidos entre 2000 e 2017.

Embora as acusações contra Brueckner não estejam ligadas ao caso "Maddie", os investigadores alemães têm vindo, desde 2020, a apontá-lo como o principal suspeito do desaparecimento e alegado homicídio da criança britânica.

O suspeito negou qualquer envolvimento no caso.

A região da barragem do Arade, localizada a cerca de cinquenta quilómetros do local do desaparecimento de "Maddie", já tinha sido vasculhada em 2008, inclusive por mergulhadores que encontraram apenas restos de animais.

A Polícia Judiciária (PJ) coordenou as buscas que tiveram o envolvimento de outras entidades portuguesas e que foram acompanhadas por autoridades alemãs e inglesas.