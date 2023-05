Retomadas buscas para procurar provas sobre desaparecimento de Madeleine McCann

Polícia já começou o segundo dia de buscas no âmbito do caso Madeleine McCann. Operações foram suspensas às 18h de terça-feira por causa do mau tempo. Agentes não anunciaram novas pistas até agora.

As buscas policiais no âmbito do desaparecimento de Madeleine McCann foram retomadas esta quarta-feira de manhã na barragem do Arade, em Silves, depois de um primeiro dia de trabalhos em que a polícia não reportou novos elementos.

Este é o segundo dia de buscas, depois de, na terça-feira, a operação ter sido suspensa, pouco depois das 18h, quando o mau tempo se instalou na zona da albufeira onde os investigadores realizavam as pesquisas no terreno.

Durante esta quarta-feira, mantêm-se empenhados na operação dezenas de elementos das autoridades, entre os quais os bombeiros de Silves, apoiados por uma embarcação pneumática. Não foram vistos mergulhadores na água.

As buscas foram desencadeadas por uma investigação da polícia alemã, que suspeita do envolvimento de um cidadão alemão, Christian Brückner​, no desaparecimento da criança britânica na Praia da Luz, em Lagos, em 2007. Brückner ​está ​preso na Alemanha a cumprir pena pela violação de uma idosa, de nacionalidade norte-americana, em 2005 na Praia da Luz.

As buscas estão a ser realizadas pela Polícia Judiciária e por autoridades alemãs e inglesas. As operações estão a ser acompanhadas por dezenas de jornalistas de diversos países, como Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha ou Nova Zelândia, e decorrem numa zona anteriormente delimitada pelas autoridades e de acesso restrito aos investigadores.

A polícia alemã suspeita que Christian Brückner esteve envolvido no desaparecimento da criança, que em 2007 tinha três anos, e as pesquisas policiais incidem numa zona da barragem do Arade que terá sido frequentada pelo cidadão alemão durante a sua estada em Portugal.