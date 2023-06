Respostas de Costa ainda não chegaram à AR. “Falta de respeito” e “grave atropelo”, diz PSD

Respostas do primeiro-ministro estão há horas na comunicação social mas não no Parlamento. IL diz que demitir Galamba é uma “questão higiénica” e acredita que “não passará” de 6 de Junho.

As respostas do primeiro-ministro às 15 perguntas ontem feitas pelo PSD sobre o envolvimento do seu gabinete e do SIS no caso da recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba já estão na comunicação social desde as 6h30 mas ainda não chegaram à Assembleia da República.

"É um desrespeito para com a Assembleia da República" e um "grave atropelo ao funcionamento das instituições", lamentou o líder parlamentar social-democrata no final da reunião da bancada. Joaquim Miranda Sarmento disse que o partido não vai pronunciar-se sobre as supostas respostas de António Costa "enquanto não forem oficiais".

"Se se confirmar que as respostas são mesmo aquelas, é uma enorme falta de respeito para com o Parlamento e uma falha grave no funcionamento das instituições", insistiu o dirigente do PSD.

Também Luís Montenegro lamentou ter sabido das respostas do primeiro-ministro pela comunicação social e considerou tratar-se de "mais um episódio de degradação institucional da vida política portuguesa". "Lamento profundamente esta forma de actuar que vem com um estilo provocatório, que vem avolumar o estilo de degradação que o Governo tem promovido nos últimos meses", afirmou à margem do congresso das misericórdias, acrescentando apenas que "se as respostas forem aquelas que circulam na comunicação social, reina a confusão no Governo de Portugal".

Galamba não deverá passar de 6 de Junho, diz IL

Já o líder da Iniciativa Liberal classificou a posição do primeiro-ministro de "infantil" - numa ironia por se tratar do Dia da Criança - porque as respostas de António Costa "continuam a ser omissas em pontos essenciais" e até "levantam novas dúvidas". Tantas que até agravam a permanência de João Galamba no Governo.

Rui Rocha assinalou a aparente contradição entre o primeiro-ministro e o ministro das Infra-estruturas por António Costa ter respondido que a indicação para o contacto ao SIS "não partiu" do seu gabinete, quando João Galamba disse "claramente" na comissão de inquérito que Mendonça Mendes dera "orientação para envolver o SIS".

Isto faz com que Galamba esteja "absolutamente fragilizado", até "mais do que já estava". "O ministro já não tinha condições para estar no Governo. Houve aquela encenação da demissão (...) mas, com o avolumar dos casos, não sei como poderá superar sequer o dia 6 de Junho. Acredito que não passará daí", afirmou Rui Rocha, numa alusão à data da audição do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro no Parlamento.

Até o Presidente da República já "disse várias vezes que [o ministro] não tem condições para continuar", acrescentou o líder liberal. "João Galamba não fazer parte do Governo é uma questão higiénica, já nem é política", rematou.

Antes, Rui Rocha lamentou a leviandade com que o executivo tratou a questão dos documentos classificados do computador. Porque António Costa defende que os documentos deveriam ser classificados e com acesso apenas para pessoas certificadas, mas afinal não houve o cuidado de certificar Frederico Pinheiro.

Os liberais já enviaram uma lista de perguntas a Costa há mais de um mês (a 28 de Abril) mas que ainda não foram respondidas, e também propuseram, na comissão de inquérito, um requerimento para o envio de mais uma lista de questões mas que foi chumbado. E foram também os liberais que forçaram a presença de António Mendonça Mendes no parlamento, numa audição marcada para 6 de Junho.

Rui Rocha salientou que continua a não haver mais nenhuma informação sobre esse telefonema entre Galamba e Mendes (às 21h52) e que este último é o único governante que ainda não deu qualquer explicação.

"O que é que se passa aqui? Se os outros assumem que foram contactados, porque não se assume a existência desse telefonema?", questionou-se Rui Rocha, que se queixou a diferença de tratamento entre o PSD e a IL, apelando ao primeiro-ministro que responda aos liberais. Mas anunciou que vai enviar mais outra questão: quer saber quando é que Mendonça Mendes contou a Costa sobre o telefonema de Galamba.