PSD envia 15 perguntas a Costa sobre caso Galamba. Nova CPI ao SIS depende das respostas

Sociais-democratas querem que Costa responda por escrito sobre o processo de recuperação do computador do ex-assessor, em especial a base legal para a actuação das secretas e quem as accionou.

Depois da Iniciativa Liberal, agora é o PSD a enviar ao primeiro-ministro uma lista de 15 perguntas sobre a sua intervenção e a do seu secretário de Estado adjunto na noite da recuperação do computador do ex-assessor de João Galamba, em especial sobre o papel dos Serviços de Informações de Segurança (SIS). António Costa tem um prazo de 30 dias para responder - mas não há qualquer sanção se não o fizer.

Apesar de não inviabilizarem as propostas da IL e do Chega para a constituição de uma comissão de inquérito à actuação dos serviços secretos que serão discutidas no dia 14, os sociais-democratas não descartam a hipótese de virem a apresentar a sua própria proposta para uma CPI. Essa possibilidade depende das respostas do primeiro-ministro a estas perguntas, admitiu o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, aos jornalistas. Que até tem esperança que António Costa possa responder ainda antes de dia 14 e assim facilitar a escolha do sentido do voto social-democrata (abstenção ou a favor) sobre a CPI proposta pela IL e pelo Chega.

Joaquim Miranda Sarmento lembrou que já passou mais de um mês desde os incidentes e o Governo "já apresentou várias versões do ocorrido e da intervenção do SIS" que têm criado "mais confusão e dúvidas e contradições insanáveis entre o primeiro-ministro e o ministro das Infra-estruturas". Daí que esteja na hora de António Costa "esclarecer cabalmente" o que efectivamente se passou na noite de 26 para 27 de Abril e "a forma como os serviços de segurança actuaram e com que base legal".

O líder parlamentar do PSD realçou que o caso "coloca em causa o regime democrático" e não é possível admitir que os serviços secretos, que têm "tutela directa do primeiro-ministro", actuem de uma forma "que não seja legal e transparente". Daí que os sociais-democratas defendam que António Costa tem "explicações a dar ao país sobre a sua responsabilidade não apenas administrativa, governativa, mas também sobre a sua responsabilidade política".

No debate da passada semana, Miranda Sarmento tinha questionado António Costa sobre se estava disponível para responder por escrito à comissão da TAP sobre o episódio do computador do adjunto de Galamba e o primeiro-ministro afirmou que tem que "respeitar as decisões do Parlamento". Uma resposta que levou agora o social-democrata a classificar a resposta de "cinismo", uma vez que o PS chumbou na CPI da TAP os pedidos dos partidos da oposição para que António Costa fosse ouvido ou respondesse por escrito.

As questões enviadas debruçam-se sobre a actuação do primeiro-ministro, do seu gabinete e do secretário de Estado adjunto, sobre a legalidade e modo de actuação dos serviços secretos, sobre a descoordenação do Governo e a actuação de diferentes autoridades e sobre a organização do Ministério das Infra-estruturas, descreveu Miranda Sarmento.

Assim, o PSD pergunta quando e em que termos o primeiro-ministro foi informado sobre o recurso ao SIRP/SIS; qual o fundamento, quando e em que termos ocorreu a sugestão do seu secretário-adjunto para a intervenção dos serviços secretos; quando e o que falaram João Galamba e António Mendonça Mendes; se Costa "autorizou, aprovou ou aceitou tacitamente" a decisão" da intervenção do SIS; qual a base legal para essa intervenção; se mantém que existiu um "roubo" do computador.

Os sociais-democratas querem também saber que informação ou documentação estava no computador que justificava a intervenção do SIS; por que não se confiou à PSP e PJ, também chamadas, a condução do processo; por que só se recuperou o computador e não também o telemóvel. E perguntam ainda, entre outras coisas, a razão para o programa de reestruturação da TAP estar apenas guardado no portátil de um adjunto e se essa informação estava legalmente classificada como confidencial; se foi reportado ao SIS o comportamento "suspeito" do adjunto relatado por Galamba de "tirar fotocópias a altas horas da noite".