P24. O Partido Republicano já desistiu de conquistar o centro?

O governador da Florida, Ron DeSantis, comunicou há dias a candidatura às primárias nos Estados Unidos aos soluços no Twitter e tornou-se numa piada por isso mesmo. Oito anos depois de Donald Trump ter descido as escadas rolantes douradas da Trump Tower, em Manhattan, para anunciar uma candidatura à Casa Branca e iniciar um longo período de domínio do Partido Republicano, o homem que se propõe a substituí-lo no imaginário dos conservadores norte-americanos chama-se Ron DeSantis e arrancou com o pé esquerdo. E neste P24 vamos conhecé-lo melhor e perceber o que o difere de Donald Trump. Hoje, no P24 ouvimos o jornalista da secção mundo Alexandre Martins.

