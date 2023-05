DeSantis arranca aos soluços no Twitter e torna-se piada para Biden e Trump

Oito anos depois de Donald Trump ter descido as escadas rolantes douradas da Trump Tower, em Manhattan, para anunciar a sua candidatura à Casa Branca e iniciar um longo período de domínio do Partido Republicano, o homem que se propõe a substituí-lo no imaginário dos conservadores norte-americanos, Ron DeSantis, entrou na corrida à eleição de 2024 durante uma iniciativa inédita na rede social Twitter, que correu mal e que fez dele um alvo da troça dos opositores — os externos, como o Presidente dos EUA, Joe Biden, e também os internos, com Trump à cabeça.

