Quem é o príncipe Hussein da Jordânia, que está prestes a casar?

O filho mais velho do rei Abdullah II e da rainha Rania tem 28 anos e casa-se, nesta quinta-feira, com Rajwa Al Saif. Ele é capitão das Forças Armadas jordanas e ela arquitecta. No futuro, serão reis.

Na Jordânia, o dia é de festa. O príncipe herdeiro Hussein, filho do rei Abdullah II e da rainha Rania, casa-se com Rajwa Al Saif, nesta quinta-feira. Na cerimónia vão estar presentes membros da realeza de todo o mundo, incluindo os príncipes William e Kate, bem como os eméritos Juan Carlos e Sofia de Espanha. Resta saber, o que irá vestir a noiva.

O noivado de Hussein, de 28 anos, e Rajwa, de 29, foi anunciado em Agosto de ano passado e chegou finalmente o dia do enlace. Trata-se da primeira vez, em 30 anos, que a Jordânia vê casar um príncipe herdeiro e a festa será feita com pompa e circunstância. Conhecidos por serem hachemitas, a família real jordana reina desde 1921 e foram os primeiros emires daquele território, antes da independência do Reino Unido em 1946. O rei Abdullah II e o seu filho Hussein são descendentes directos do profeta Maomé.

A cerimónia religiosa muçulmana está agendada para as 16h (hora local, 13h de Lisboa) e terá lugar no Palácio de Zahran em Amã, a capital da Jordânia. Depois, os convidados seguem para o Palácio de Al Husseiniya para a festa e o jantar. Como parte da tradição, os recém-casados devem seguir num cortejo de dez quilómetros entre os dois palácios para saudar a multidão, algo que é feito tradicionalmente desde 1946, avança a revista Time.

O príncipe Hussein nasceu a 28 de Junho de 1994, um ano depois de os pais, Abdullah e Rania, terem dado o nó, a 10 de Junho de 1993. O herdeiro do trono tem mais três irmãos: a princesa Iman, 26 anos; a princesa Salma, de 22; e o príncipe Hashem, de 18.

Apesar de ser o filho mais velho, Hussein não se tornou herdeiro de forma automática através do nascimento. Só em 2009, aos 15 anos, foi formalmente nomeado o primeiro na linha de sucessão ao trono. Anos antes, em 2004, o rei Abdullah havia retirado o irmão da sucessão, o príncipe Hamzah, que também perdeu os títulos reais, fruto de polémicas relacionadas com corrupção.

Hussein estudou bem longe da Jordânia, tendo terminado o curso em História Internacional, em 2016, na Universidade de Georgetown, nos EUA. No ano seguinte, formou-se na Academia Militar Real Britânica, em Sandhurst, recorda a Sky News. Desde então, o príncipe tem estado ligado a funções militares e ocupa a posição de capitão das Forças Armadas Jordanas.

Em 2015, tornou-se a pessoa mais jovem de sempre a lidar um conselho de segurança da ONU, onde se discutiu como é que as novas gerações podem ajudar a combater o terrorismo. Nos últimos anos, têm sido muitas as vezes em que representa o pai nas viagens diplomáticas ao estrangeiro, incluindo para duas reuniões na Casa Branca com o Presidente Biden, em Maio de 2022 e em Fevereiro deste ano.

Foto Hussein com o príncipe William, em 2018 MUHAMMAD HAMED/Reuters

Aliás, a imprensa estrangeira dá conta de que o rei Abdullah, com 61 anos e no trono desde 1999, há muito tem procurado preparar o filho para o suceder. Como tal, o casamento representa um passo importante na subida de Hussein ao trono. A celebração é uma forma de o aproximar da população jordana, da realeza de todo o mundo e de encetar outras importantes relações internacionais, faz notar Oraib al-Rantawi, do centro de ciência políticas da Universidade de Al-Quds, ao The Guardian.

Foto Hussein tem 28 anos ROYAL HASHEMITE COURT

Quem é a noiva?

Rajwa Al Saif é a filha mais nova de um homem de negócios saudita, Khaled Al Saif. Nasceu a 28 de Abril de 1994, no mesmo ano do príncipe Husseinm, na capital da Arábia Saudita, Riad. De acordo com a revista especialista em monarquia Town and Country, a mãe de Rajwa, Azza, é da mesma família do rei da Arábia Saudita, Salman.

À semelhança do príncipe Hussein, também Rajwa estudou nos EUA. Em 2017, formou-se em arquitectura pela Universidade de Syracuse e recebeu um prémio de mérito por ter sido uma das melhores alunas daquele ano. Mais tarde, fez ainda uma pós-graduação em Comunicação Visual, em Los Angeles, onde trabalhou num ateliê de arquitectura. Regressou, pouco depois, a Riad.

Foto A fotografia de anúncio do noivado ROYAL HASHEMITE COURT

Pouco se sabe sobre como os dois se conheceram. Em Agosto de 2022, Hussein pediu Rajwa em casamento na casa da família da noiva, em Riad. A notícia foi dada pelo próprio através do Instagram, onde acumula mais de quatro milhões de seguidores. Orgulhosa, a rainha Rania partilhou um vídeo do momento do noivado nas suas redes sociais, onde se podem ver as duas famílias reunidas.

Desde então, Rajwa tem sido presença constante ao lado do noivo e da sogra. A partir desta quinta-feira, passará a ostentar o título de princesa da Jordânia.