Princesa da Jordânia casou-se. Iman brilhou num Dior e com a tiara da avó

A princesa Iman, filha do rei Abdullah da Jordânia e da rainha Rania, casou-se, no último fim-de-semana, com um financeiro de uma proeminente família grega, numa cerimónia privada que contou com a presença de alguns reais do Golfo e amigos da família.

A noiva, de 26 anos, e Jameel Alexander Thermiotis, de 28, leram um verso do Corão depois de assinarem o documento de casamento em frente ao monarca, momentos que foram transmitidos em directo pela televisão estatal.

​Iman escolheu um vestido branco Dior personalizado, com decote e punhos em renda, que completou com um longo véu. Entre as jóias exibidas, os olhares concentraram-se na tiara de diamantes que terá pertencido à sua avó, a princesa Muna Al Hussein, mãe do rei Abdullah II. O noivo, um venezuelano de ascendência grega que trabalha como financeiro em Nova Iorque, optou por um fato com um colete cinzento.

"Parabéns, minha querida Iman. O teu sorriso sempre foi uma dádiva de amor que eu acariciei desde o dia em que nasceste. Desejo-te e a Jameel uma vida cheia de amor e risos", escreveu a sua mãe, a rainha Rania, nas redes sociais.

O noivado de Iman com Thermiotis tinha sido anunciado no Verão passado, mas a data do casamento foi fixada apenas na semana passada.

O filho mais velho do rei Abdullah, o príncipe herdeiro Hussein, que acompanhou a irmã ao altar, vai casar-se com Rajwa Al Saif, a filha mais nova de um homem de negócios saudita, Khaled Al Saif, no dia 1 de Junho.

A monarquia dominante hachemita goza de sólido apoio num reino que escapou relativamente incólume à convulsão que varreu o Médio Oriente.