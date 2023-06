Em família, com crianças, Serralves e Lu.Ca em festa

FESTAS

Serralves em Festa

2 a 4 de Junho

Numa festa que celebra a cultura contemporânea e não esquece a “reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem”, a Fundação de Serralves (Porto) alinha 50 horas de espectáculos gratuitos em regime non-stop, ocupando os vários espaços com música, dança, teatro, cinema, circo, performances multidisciplinares e oficinas.

As portas abrem às 18h de sexta e só encerram às 22h de domingo. O cartaz detalhado pode ser consultado aqui.

5.º Aniversário do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões

1 a 18 de Junho

No mesmo dia que o calendário reserva para brindar às crianças, o Lu.Ca - Teatro Luís de Camões de Lisboa celebra o seu aniversário.

Com uma mão-cheia de anos dedicados às camadas mais jovens, o teatro prolonga a festa até meados do mês e abre a montra com a ópera A Menina, o Caçador e o Lobo, uma revisão dos clássicos infantis contada na pele do lobo e assinada por Vasco Mendonça e Gonçalo M. Tavares (dias 1 e 2, às 18h30, e 3 e 4, às 16h30, 3€ a 7€).

Em cena está também a exposição Pequeno Museu da Mão, criada por Luís Leal Miranda e pelo ateliê Lavandaria, sobre “coisas estranhas que temos na ponta dos braços” (patente nos dias úteis, das 10h às 13h e das 14h às 17h, e ao sábado e domingo, das 10h30 às 13h e das 14h às 17h30, até 25 de Junho, grátis); a oficina de serigrafia Mindinho, Anelar, Dedo Médio, Indicador e Polegar (dias 3 e 4, às 11h30, e 5 e 6, às 10h30, 3€ a 5€); e, por último, as Leituras Encenadas de Leonor Cabral (17 e 18, às 11h30, 1€).

Foto A Menina, o Caçador e o Lobo José Caldeira

Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos

2 a 4 de Junho

O centro de Arruda dos Vinhos torna a ser palco de uma recriação histórica de artes, ofícios, gastronomia e outros costumes antigos da região saloia. Entre teatro de rua, danças da época, actuações musicais, contos e jogos tradicionais, há animação constante no mercado que, nesta oitava edição, vem acompanhado pela degustação da Ementa Oitocentista em dez restaurantes locais.

Semana da Criança

28 de Maio a 4 de Junho

A Câmara Municipal de Lagos junta no mesmo caldeirão as celebrações dos dias do Brincar (28 de Maio), da Criança (1 de Junho) e da Bicicleta (3 de Junho).

O resultado é uma semana de festa com lugar a jogos tradicionais (sexta, das 9h30 às 11h30, no Jardim da Constituição e na Praça do Infante), passeios de bicicleta e actividades lúdicas (sábado, das 9h30 às 12h, no Parque de Estacionamento da Escola das Naus) e animação com insufláveis e oferta de pipocas (domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h, no Parque da Cidade). A entrada é livre.

TEATRO

Uma Outra Bela Adormecida

4 de Junho

O clássico de Charles Perrault reescrito por Agustina Bessa-Luís serve de base ao espectáculo construído por Beatriz Brás, Francisco Lourenço e Martim Sousa Tavares.

Nesta versão d'A Bela Adormecida, musicada ao vivo pela Orquestra Sem Fronteiras, entra a reflexão “sobre como, no palco do teatro ou enquanto dormimos, habitamos um mundo onírico onde experimentamos ser quem quisermos”, explicam na folha de sala.

Domingo, às 15h e às 17h, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto. O bilhete custa 10€.

FESTIVAIS

Festival Imaginário

3 e 4 de Junho

Artes, família, natureza. É nestes eixos que se move o evento, organizado pela Byfurcação - Associação Cultural em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, que convida miúdos e graúdos, dos zero aos 100 anos, a dar asas à imaginação.

Entre as 10h e as 18h, na Quinta da Ribafria (Sintra), há lugar aos contos de Miguel Gouveia, ao circo de Malatitsch, à percussão de Porbatuka, ao teatro Com a Cabeça nas Nuvens da Byfurcação, aos Velhos de Sérgio Mercúrio, à Batucada de Contos de Klemente Tsamba e ao workshop de Retratos de Família com a Natureza, entre outras animações.

Tudo no aconchego de uma quinta histórica onde não faltam zonas para sestas e piqueniques. Bilhetes entre 5€ e 10€ (grátis até aos três anos).

Porquê? - Teatro em Família

3 a 25 de Junho

Com um formato estendido ao longo do mês (ao invés da semana dedicada em anos anteriores) e um novo subtítulo (que vem substituir a designação inicial de Teatro para a Infância e Juventude), o festival volta à cena com a missiva de preparar terreno para a idade dos porquês. A ideia traz o carimbo da associação Fértil Cultural e, para lá da mostra, apresenta-se como “um espaço de divulgação, educação, fruição e reflexão”.

Tudo se concentra na Casa da Pedreira, em Gondifelos (Vila Nova de Famalicão), tendo como fio condutor a criação e programação para famílias. Teatro do Montemuro, Marionetas de Mandrágora, Trupe Fandanga e Ajidanha são alguns dos nomes convocados a dar alma ao cartaz. A entrada é livre, sujeita à lotação do espaço.

MÚSICA

Afinfa

3 e 4 de Junho

As notas alegres e contagiantes dos grupos Dixit, Fanfarra Bizarra e D’Fiesta ecoam por vários espaços de Setúbal.

É a segunda edição do Afinfa - Festival Internacional de Fanfarras a espalhar a sua magia pela cidade sadina, com paragens em pontos como a Praça de Bocage, o Mercado do Livramento, as avenidas Luísa Todi e José Mourinho, o Parque Urbano de Albarquel, o Bairro de Troino, a Fonte Nova, os largos da Ribeira Velha e da Misericórdia, o Parque do Bonfim ou a Rua do Clube Recreativo da Palhavã.

OFICINAS

A Rainha Vai ao Cinema - Livros Animados

3 e 4 de Junho

Dinamizada por Dora Batalim SottoMayor e Bruno Caetano, a actividade convida crianças, pais e família a mergulhar no poderoso universo das imagens. Recorrendo a livros infantis, cinema de animação e composição musical, experimentam-se brinquedos ópticos, loops animados e paisagens sonoras.

Sábado (15h30 às 17h30) e domingo (11h às 13h) na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém (Lisboa), com o custo de 10€.

Dia da Criança no MAAT

3 de Junho

O MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (Lisboa) não fica à margem das comemorações do Dia Mundial da Criança.

Sábado, a partir das 10h30, num convite para “experimentar, pensar e brincar no museu”, abrem-se as portas a um dia de arte e ciência para os mais novos desfiado entre uma visita guiada à fábrica onde se “fazia luz” e oficinas de invenção e construção de carros solares e objectos sustentáveis. A entrada é gratuita.