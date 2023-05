A tecnologia tem de estar ao serviço do aluno, que ainda é o futuro da educação

À boleia do tema do segundo episódio do videocast Perguntar Futuro, trazemos à conversa dois sistemas de ensino diferentes focados nos estudantes.

Dois profissionais com percursos diferentes na educação debatem, no segundo episódio do videocast do Público Perguntar Futuro, o amanhã do ensino. À boleia deste tema, Tim Vieira, fundador da Brave Generation Academy, e Ana Cláudia Cohen, directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, lançam-se ao futuro com entusiasmo. Com o aluno no centro das políticas educativas e no papel de agente agregador de forças comunitárias.