Aos 82 anos, Al Pacino prepara-se para voltar a ser pai

A namorada de Al Pacino, Noor Alfallah, está grávida de oito meses. É o quarto filho do actor.

Depois de Robert De Niro, que foi pai há algumas semanas, outro galã da década de 1970 está prestes a voltar a abraçar a paternidade outra vez. ​A namorada de Al Pacino, Noor Alfallah, está grávida com o quarto filho do actor e com o parto previsto para breve: o bebé deverá nascer entre Junho e Julho.

A notícia foi avançada pelo site de entretenimento TMZ e confirmada pela revista People, através o agente de Al Pacino.

Noor Alfallah, de 29 anos, foi apresentada como namorada de Al Pacino, 83, na Primavera do ano passado, mas a relação, dizem os tablóides, terá começado antes.

Al Pacino tem três filhos: Julie Marie, de 33 anos, com sua ex-namorada Jan Tarrant; e os gémeos Anton e Olivia, de 22 anos, com Beverly D'Angelo, com quem namorou de 1997 a 2003.

Considerado um dos maiores e mais influentes actores do século XX, Pacino estudou no HB Studio e no Actors Studio, tendo recebido o Óscar de melhor actor pelo seu papel em Perfume de Mulher (1992). Antes, já se tinha destacado na trilogia O Padrinho (1972, 1974 e 1990) ou em Serpico (1973).