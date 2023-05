Albufeira é o concelho líder em praias com “zero poluição”

O concelho de Albufeira, no Algarve, abriga o maior número de praias “zero poluição” em Portugal. Em 2023, dos 54 areais brindados com esta distinção criada pela associação ambientalista Zero, seis ficam naquele município algarvio: Evaristo, Falésia Alfamar, Manuel Lourenço, Rocha Baixinha, Rocha Baixinha Nascente e Poente.

A lista deste ano contabiliza menos quatro praias do que no ano passado. Em 2023, o total de areais com o selo “zero poluição” constitui 8% do total das 659 zonas balneares em funcionamento em Portugal, o que representa uma redução de sete pontos percentuais em relação às 58 classificadas no ano passado, indica uma nota de imprensa divulgada nesta terça-feira.

A Zero destaca o facto positivo de haver “mais uma praia de Albufeira a acrescentar às cinco existentes no ano passado, e a passagem de uma para três praias em Odemira, uma das quais interior”. Porto Santo, Tavira e Vila do Bispo figuram na lista, com quatro praias cada município, seguidos de Alcobaça, Aljezur, Faro, Odemira, Sesimbra e Vila do Porto, cada concelho com três areais.

Segundo os critérios definidos pela associação, uma praia “zero poluição” é aquela em que não foi detectada qualquer contaminação microbiológica nas análises de água efectuadas ao longo das três últimas épocas balneares (ou seja, 2020, 2021 e 2022).

Saem 17 praias, entram 13

A lista elaborada pela Zero este ano conta com 13 praias novas. Reingressam ou estreiam-se na lista os concelhos de Matosinhos (Pedras Brancas), Torres Vedras (Formosa) e Vila Real de Santo António (Fábrica-Mar), contando cada um deles com um areal “zero poluição”.

Os concelhos de Esposende, Loulé, Peniche, Sabugal e Vila do Conde deixaram de estar representados na relação de areais “zero poluição”.

Todos os areais distinguidos foram classificados no ano passado como praias com qualidade da água “excelente”, segundo dados fornecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). São considerados dois parâmetros microbiológicos (Escherichia coli e Enterococos intestinais, ambos previstos na legislação), nos quais as amostras devem apresentar o valor zero ou inferior ao limite de detecção, em todas as análises.

A associação explica que estes critérios são muito exigentes, bastando haver uma única análise desfavorável para a praia perder a distinção. Isto acontece mesmo que a presença de microrganismos esteja distante do valor-limite.

“De salientar que é extremamente difícil conseguir um registo incólume ao longo de três anos nas zonas balneares interiores, muito mais susceptíveis à poluição microbiológica”, sublinha a associação. Este ano, só uma praia não costeira recebeu a distinção: Santa Clara, no concelho do Odemira. Albufeira dos Alfaiates, no concelho do Sabugal, deixou de ser considerada “zero poluição” em 2023.

“Este facto é um indicador do muito que ainda há a fazer para garantir uma boa qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal, o que requer esforços adicionais ao nível do saneamento urbano e das empresas”, remata a associação ambientalista.