Paulo Portas é convidado de Manuel Monteiro em conferência no Instituto Adelino Amaro da Costa

O antigo líder do CDS, Paulo Portas, é o orador da primeira conferência promovida por Manuel Monteiro, enquanto presidente do Instituto Adelino Amaro da Costa (IDL), um fórum de reflexão ligado ao partido. O momento tem o simbolismo de juntar, pela primeira vez em muitos anos, os dois antigos presidentes do partido que estavam desavindos.

No âmbito do tema “reflexões sobre uma sociedade justa”, o almoço-conferência realiza-se na próxima terça-feira, dia 6, na sede do IDL em Lisboa, indicou ao PÚBLICO fonte do instituto.

O antigo vice-primeiro-ministro e actual comentador televisivo falará sobre globalização e digitalização. "A globalização é justa? A digitalização é humanista?", são as duas perguntas do almoço-conferência, que é uma iniciativa do IDL promovida por anteriores direcções e a que Manuel Monteiro dá continuidade.

Eleito presidente do IDL por unanimidade em Abril passado, Manuel Monteiro liderou o CDS entre 1992 e 1998 mas acabou por sair do partido em 2003 em ruptura com Paulo Portas, que lhe sucedeu no cargo. Fundou um novo partido, entretanto extinto, e regressou ao CDS em 2020 durante a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.

Depois de ambos terem discursado (embora em momentos diferentes) no congresso do CDS em 2022, que consagrou Nuno Melo na liderança, a eleição de Manuel Monteiro para a presidência do IDL não teve a oposição de Paulo Portas. Agora, os dois antigos líderes vão estar juntos em público, reflectindo uma imagem de pacificação interna considerada necessária dado o momento difícil do partido, que perdeu a representação parlamentar em 2022.

Desde que foi eleito presidente do IDL, Manuel Monteiro promoveu um conjunto de iniciativas ligadas à formação política. Na direcção do instituto, o antigo presidente do partido e professor universitário reuniu muitos dos nomes 'portistas' como Diogo Feio, que liderou a bancada parlamentar, e João Almeida, antigo secretário-geral do CDS.