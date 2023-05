Como vai funcionar o subarrendamento de casas pelo Estado?

O programa de arrendamento para subarrendamento já está publicado em Diário da República. O objectivo é disponibilizar casas com rendas acessíveis a “famílias com dificuldades no acesso à habitação”.

Está lançado o regime jurídico do arrendamento para subarrendamento, programa através do qual o Governo espera aumentar o número de casas disponíveis no mercado, ao permitir que o Estado arrende casas a proprietários privados, para, depois, subarrendar as mesmas a preços mais acessíveis do que aqueles que são praticados no mercado.