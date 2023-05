Terça na TV: Miss Marx, freeganismo e Prisioneiros de Guerra

Perdido em Marte, A Estrada, The Doors e o cavalo de tróia também fazem parte das sugestões do dia.

CINEMA

Perdido em Marte

Hollywood, 19h10

Durante uma missão a Marte, o astronauta Mark Watney (Matt Damon) e os companheiros são arrastados por uma tempestade. A missão é abortada e Watney, julgado morto, é deixado para trás. Terá de encontrar formas de sobreviver sozinho e enviar um pedido de socorro à Terra. Ridley Scott realiza esta adaptação do best-seller de Andy Weir. Teve sete nomeações para os Óscares e ganhou dois Globos de Ouro: melhor filme e actor (Damon).

Miss Marx

RTP1, 00h50

Susanna Nicchiarelli escreve e realiza este filme biográfico sobre Jenny Julia Eleanor (1855-1898), a filha mais nova do filósofo, sociólogo e ideólogo comunista Karl Marx, também conhecida como Tussy. É um filme histórico só até ao ponto em que esses códigos interessam à realizadora; de resto, paira um espírito subversivo e até punk que o atira para um olhar moderno.

Mulher inteligente, culta e de espírito livre, Tussy (Romola Garai) promoveu o socialismo no Reino Unido. Tomou parte activa nas lutas dos trabalhadores como activista sindical, na luta pela emancipação feminina e na tentativa de abolição do trabalho infantil. Em 1883, conheceu o biólogo e dramaturgo Edward Aveling (Patrick Kennedy) por quem se apaixonou e que a enredou numa moral opressora.

A Estrada

Hollywood, 1h30

Um drama realizado por John Hillcoat, adaptado do best-seller de Cormac Mccarthy, vencedor do Pulitzer em 2007. Após uma catástrofe que arrasou o planeta, um pai (Viggo Mortensen) e um filho (Kodi Smit-McPhee) tentam resistir no meio da destruição. Percorrem a América sem rumo, por uma estrada árida onde só encontram miséria e sofrimento. Só o amor abnegado lhes poderá dar algum conforto.

The Doors - O Mito de Uma Geração

Fox Movies, 2h33

Val Kilmer cola-se à pele do mítico e instável Jim Morrison, num filme que é mais do que a sua biografia ou a da lendária banda The Doors. O realizador Oliver Stone recria um tempo que foi o seu e de uma geração inteira, dos tempos da utopia à perda da inocência. Meg Ryan, Michael Wincott, Randall Jahnson e Kathleen Quinlan também entram no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Desperdício Desperdiçado

TVCine Edition, 18h45

Enquanto realizava Que Estranha Forma de Vida, sobre comunidades alternativas, Pedro Serra deixou-se intrigar pelo conceito de freeganismo. Uma investigação mais profunda levou-o a filmar, entre Porto e Lisboa, um retrato desse estilo de vida. Define-se como um movimento pela sustentabilidade – e, simultaneamente, anticapitalista – que atribui o bem-estar colectivo às decisões pessoais.

Passa pelo boicote ao consumo, pela harmonia com a natureza e também por algumas práticas pouco aceites, como ir resgatar comida do lixo. Resulta de uma reacção à contradição consubstanciada nos números que o documentário refere: em todo o mundo, são desperdiçados todos os dias 3,6 milhões de quilos de comida, o que poderia alimentar 870 milhões de pessoas – isto enquanto 800 milhões de pessoas passam fome.

O Cavalo de Tróia: Novas Provas

RTP2, 20h42

É um dos episódios históricos mais famosos de sempre. Como se diz a certa altura do documentário, tem tudo para ser cativante: “uma linda heroína, sexo, vingança, violência, um desfecho trágico”. Reza a memória colectiva que um gigantesco cavalo de madeira, passando por oferenda, foi utilizado por soldados gregos para se conseguirem infiltrar nas hostes troianas e conquistar a cidade. Mas terá acontecido exactamente assim? Este trabalho analisa-o ao pormenor, à luz de descobertas recentes produzidas por investigações forenses.

Prisioneiros de Guerra

RTP1, 23h46

Partiram para as colónias portuguesas na Índia com uma missão: manterem a soberania. Faziam parte de uma guarnição demasiado reduzida para fazer frente ao avanço da União Indiana, que reclamou os territórios em 1961 sem resistência. Os militares portugueses renderam-se. Quartéis foram transformados em prisões.

Mas o inferno não terminou ao regressarem a Portugal. Foram recebidos como traidores e cobardes. A humilhação e o estigma acompanhou-os durante décadas. A história desses militares – e da forma como se reergueram – é contada neste documentário de Fernanda Paraíso.