O calor vai ser notícia em 2023. Em caso de dúvida, ouça os grilos

O calor já tem sido notícia em 2023 e vai continuar a ser. Até agora, este foi o quarto período mais quente de Janeiro a Abril em registos que remontam a 1850, segundo a Administração Atmosférica e Oceânica dos Estados Unidos (NOOA, na sigla em inglês). E a situação só vai piorar. A agência afirma ser 28% possível que 2023 se torne o ano mais quente de que há registo e 99% de hipóteses de ficar entre os 10 primeiros.

Devido às alterações climáticas, as temperaturas nocturnas foram as que aumentaram mais rapidamente. Se falarmos com qualquer especialista, ele apontará para as "temperaturas mínimas elevadas". Este indicador é importante pois sem este arrefecimento nocturno os seres vivos, como as plantas e os animais, não têm tempo suficiente para se recuperar. O que podemos esperar ouvir sobre tudo isto? Grilos.

O som produzido pelos grilos (apenas pelos machos) é também chamado de estridulação

Não, a sério, grilos. Para algumas espécies, quanto mais quente é o clima, mais rápido eles cantam. Há uma teoria que diz o seguinte: se contarmos o número de chilreios (som alto e constante emitido pelos grilos) em 15 segundos e somarmos 40, obtém-se a temperatura em Fahrenheit. O sistema funciona tão bem que Amos Dolbear, um físico da Universidade de Tufts, em Massachusetts, publicou um artigo sobre o assunto em 1897 e a escala tem o seu nome desde então.

Se não quiser fazer as contas, o gabinete do Serviço Meteorológico Nacional em El Paso dá-lhe uma ajuda. Uma ferramenta online para converter o canto de um grilo em temperatura foi desenvolvida e é disponibilizada aqui.

A propósito, são necessários 50 chilreios em 15 segundos para chegar aos 32,2 graus Celsius — o limiar utilizado por muitos para marcar o início de uma onda de calor (fenómeno que acontece quando as temperaturas são cinco graus Celsius acima da média durante pelo menos seis dias consecutivos).