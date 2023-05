Vila Vita, 30 anos: um chalet vermelho e muito luxo para eternizar uma história de amor

Ainda não são 8h e o primeiro mergulho no mar do ano sabe pela vida. Não há vento, nem uma onda a agitar as águas, apenas um pescador quase adormecido à espera da sorte no pequeno pontão, nem mais vivalma na praia. Depois deste despertar, o dia só pode correr de feição. Com uma ocupação a rondar os 80% num dia de semana de Maio, se há um segredo para o Vila Vita Parc continuar a ser um dos locais de eleição dos hóspedes, muitos marinheiros de outras viagens por estas paragens, é a novidade constante. E a verdade é que nunca se chega a ter a sensação de um mar de gente, onde quer que se vá. A praia deserta, às primeiras horas, é um luxo que no hotel se experimenta em todos os cantos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt