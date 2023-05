Catarina Martins fez último debate com primeiro-ministro enquanto líder do BE

O primeiro-ministro elogiou a coordenadora do BE pela sua capacidade de liderança e pelos tempos da “geringonça” em que, juntos, derrubaram o “muro” entre os partidos de esquerda.

Catarina Martins fez esta quarta-feira a sua última intervenção, enquanto coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), num debate sobre política geral com o primeiro-ministro, que elogiou a bloquista pela forma como liderou o partido, "com grande garbo", nos últimos 11 anos e relembrou o "momento histórico da esquerda portuguesa" que os dois partilharam durante a "geringonça".

No debate, em que Catarina Martins questionou António Costa sobre a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infra-Estruturas, o primeiro-ministro começou por elogiar a ainda líder do BE pelos "anos de dedicação" à frente do partido, "num momento em que foi difícil suceder aos fundadores históricos", durante a "partilha da liderança e a perda de João Semedo" e ao longo dos anos subsequentes em que "liderou com grande garbo" o Bloco.

Costa assinalou que teve "momentos de maior convergência e maior divergência" com a bloquista, mas considerou que "o tempo encarregar-se-á seguramente de nos deixar na memória, sobretudo, os bons momentos e menos os maus momentos".

"Foi com muito gosto que partilhei consigo um momento histórico da esquerda portuguesa em que encerrámos um muro que nunca, nunca mais será reerguido entre a esquerda portuguesa", afirmou, referindo-se à solução governativa entre o PS, o BE e o PCP, a chamada "geringonça", entre 2015 e 2019.

A intervenção de António Costa foi recebida com palmas pela bancada do PS. Já Catarina Martins respondeu sucintamente: "Agradeço os cumprimentos. Retribuo."

Após mais de uma década a liderar o Bloco, Catarina Martins será substituída, ao que tudo indica, por Mariana Mortágua, na convenção deste fim-de-semana do partido. Olhando para os partidos que em 2015 obtiveram representação parlamentar – PS, PSD, PCP, Bloco, CDS, PEV e PAN –, com a saída de Catarina Martins restará somente António Costa como líder volvidos que estão quase oito anos.

A também deputada deixará ainda o Parlamento no final desta sessão legislativa, sendo substituída por Isabel Pires. Ainda participará no debate do estado da nação, em Julho, mas, nessa altura, já não será coordenadora do BE.