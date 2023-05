Portugal poderá sair do grupo dos países com desequilíbrios macroeconómicos em 2024

As regras da disciplina orçamental começarão a aplicar-se outra vez em Janeiro de 2024, por isso a Comissão Europeia voltou a avançar metas quantitativas nas suas recomendações para a coordenação da política económica dos Estados-membros da União Europeia, de forma a garantir que cumprem os limites do défice e da dívida fixados nos tratados.

No caso de Portugal — que continua abrangido pelo mecanismo de alerta por causa do nível da dívida pública — isso significa manter o rumo da consolidação orçamental, através da extinção das medidas de apoio que foram aprovadas em resposta à crise energética até ao final deste ano, “utilizando as poupanças correspondentes para reduzir o défice público”, bem como da limitação do “aumento nominal das despesas primárias líquidas financiadas a nível nacional em 2024 a um nível não superior a 1,8%”, como se lê no relatório do Pacote de Primavera do Semestre Europeu, apresentado esta quarta-feira, em Bruxelas.

Com a dívida pública nos 107,5% do Produto Interno Bruto (PIB), muito acima do nível de 60% recomendado, o país faz parte de um grupo de sete Estados-membros que exibem desequilíbrios macroeconómicos em 2023. Mas como aponta a Comissão, as “vulnerabilidades” das contas públicas portuguesas (tal como da Alemanha, Espanha e França, que integram o mesmo grupo) “estão a diminuir de tal modo, que a continuação dessa tendência no próximo ano permitiria adoptar uma decisão de ausência de desequilíbrios”.

Um cenário que retiraria Portugal da lista dos países sob vigilância de riscos onde se encontra desde a crise financeira. “O país tem vindo a seguir uma política prudente há muitos anos e deve ser elogiado porque percorreu uma longa distância para sair da zona vermelha”, referiu uma fonte europeia, assinalando a “redução drástica do nível do endividamento” que permitiu ao país “melhorar significativamente a sua situação orçamental”.

Segundo as previsões do Governo, depois de uma forte descida de 12 pontos percentuais no ano passado, a dívida pública deverá cair para os 103% do PIB em 2024, e baixar a barreira dos 100% em 2025, com 99,2%. Nas contas do Ministério das Finanças, a correcção deste indicador deverá bater os 18 pontos percentuais entre 2022 e 2026. Ainda assim, os técnicos da Comissão alertam que na actual conjuntura de taxas de juro elevadas, estes valores são “motivo de preocupação”.

Com a Europa a conseguir evitar uma nova recessão na sequência da crise provocada pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, o executivo comunitário “convida” os governos nacionais a “assegurar uma política orçamental prudente” no próximo ano, bem como uma “absorção efectiva das subvenções concedidas ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e de outros fundos da UE, em especial para promover as transições ecológica e digital”.

A mesma estratégia de “consolidação orçamental gradual sustentável”, combinada com investimentos e reformas conducentes a um maior crescimento sustentável”, é recomendada para o período posterior a 2024, quando previsivelmente os Estados-membros já estiverem a cumprir planos estruturais de ajustamento plurianuais (de quatro a sete anos) para atingir o objectivo de médio prazo, confirme a proposta para a revisão das regras de governação económica.